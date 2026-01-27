Cẩn trọng sập bẫy lừa đổi tiền mới, tiền lẻ giá rẻ

Tết sắp đến, cũng là lúc nhu cầu đổi tiền mới, tiền đẹp tăng cao vào dịp cuối năm. Các dịch vụ đổi tiền ăn chênh lệch cũng xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau lời mời chào đổi tiền hấp dẫn như "tiền mới 100%, giao tận nơi", "đổi nhanh, phí thấp" lại rất có thể là những cái bẫy lừa đảo, khiến cả người có nhu cầu đổi tiền và người làm dịch vụ đổi tiền trở thành nạn nhân.

Không khó để tìm kiếm trên mạng những hội nhóm đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền nguyên seri, cũng không khó để hai bên gặp nhau, nếu ai đó có nhu cầu đổi tiền mới, tiền đẹp.

Do có nhu cầu đổi tiền mới 2 loại mệnh giá 50.000 đồng và 5.000 đồng, một người phụ nữ đã tiếp cận với một tài khoản đăng bài quảng cáo dịch vụ đổi tiền trên mạng. Tin vào những lời chào mời đổi tiền giá rẻ, chị đã vội vàng chuyển ngay tiền đặt cọc mà không biết mình đã sập bẫy lừa.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng với các dịch vụ đổi tiền tự phát, bởi ngoài nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền, còn có thể tiếp tay cho tội phạm in ấn lưu hành tiền giả và vướng vòng lao lý.

"Người làm dịch vụ đổi tiền nói với tôi có người nhà làm ở ngân hàng nên nguồn tiền đảm bảo, có ship tận nơi và chuyển khoản trước, đặt cọc trước 300.000 đồng nên tôi tin tưởng chuyển khoản trước. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, tôi gọi điện liên lạc bằng Facebook, Zalo đều bị chặn", người phụ nữ chia sẻ.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, đánh trúng tâm lý muốn đổi được tiền mới, tiền đẹp của nhiều người, các đối tượng lừa đảo còn có thể áp dụng một chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn. Mục đích là để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Anh Vũ Việt Tiến (chuyên gia an ninh mạng, Công ty An ninh mạng Quốc gia Việt Nam) cho biết: "Kịch bản năm nay là lượng tiền lẻ, tiền mới khan hiếm, để có thể đổi tiền lẻ, tiền mới, người dân cần đặt chỗ trước. Kẻ xấu sẽ gửi mã QR, đường link lạ để lừa người dân click vào, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân. Những đường link lạ có thể bị kẻ xấu đính kèm các loại mã độc để khi người dân ấn vào sẽ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị thông minh của người dân, từ đó lấy sạch tiền trong tài khoản".

Ngay cả những người làm dịch vụ đổi tiền cũng có thể đối mặt với rủi ro. Mới đây, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi giả vờ có nhu cầu đổi tiền để cướp tài sản. Đối tượng này đã hẹn gặp 1 người phụ nữ làm dịch vụ đổi tiền, mang tiền mới lên sân thượng của 1 tòa chung cư để trao đổi. Khi hai bên gặp nhau, ngay lập tức đối tượng đã dùng súng đe dọa để cướp đi số tiền 120 triệu đồng của nạn nhân.

"Đối tượng trong vụ này bằng mọi giá để lấy được tài sản của bị hại, lợi dụng nạn nhân là nữ giới, có sự phản kháng thấp nhất, hẹn gặp nạn nhân vào buổi sáng sớm ở địa điểm ít người qua lại để thực hiện hành vi mà không bị phát hiện", Đại úy Nguyễn Đức Giang (Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) thông tin.

Xử lý nghiêm hành vi đổi tiền tự phát

Theo quy định của pháp luật, chỉ các cơ quan, tổ chức được nhà nước cấp phép mới có thể thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi tiền tệ. Như vậy, đổi tiền tự phát có thu phí là hành vi phạm pháp và sẽ bị xử lý nghiêm, cụ thể:

- Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật;

- Đối với tổ chức vi phạm, mức xử phạt tăng lên từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, hoạt động đổi tiền trái phép cũng có thể bị xử lý hình sự trong trường hợp lợi dụng hoạt động đổi tiền, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả. Nếu tiền giả có trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, mức phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Trường hợp từ 50 triệu đồng trở lên, có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.