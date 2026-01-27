Thông tin người mua vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cần chú ý

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, về quê, thăm thân và du lịch của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua vé sớm, giá rẻ, nhiều đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán vé máy bay trực tuyến.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường lập tài khoản Facebook, Zalo giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các hãng hàng không, công ty du lịch, đại lý vé máy bay. Trên các trang này, đối tượng đăng tải thông tin bán vé máy bay giá rẻ kèm hình ảnh hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin cho người mua.

Nhu cầu mua vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng cao, kéo theo sự gia tăng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. (Ảnh minh hoạ)

Quá trình đặt vé được giới thiệu là nhanh chóng, đơn giản, người mua chỉ cần cung cấp họ tên và số điện thoại. Đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu khách hàng giữ kết nối qua điện thoại hoặc chỉ liên hệ qua Zalo khi cần kiểm tra đơn hàng. Việc thanh toán được yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán 100% vào tài khoản cá nhân, không thông qua cổng thanh toán chính thức. Sau khi nhận tiền, nạn nhân có thể được gửi mã đặt chỗ giả, vé điện tử chỉnh sửa bằng hình ảnh hoặc bị chặn liên lạc ngay lập tức.

Điển hình là trường hợp anh N.Q.T. (sinh năm 1989, trú tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh). Khi tìm mua vé máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An dịp Tết qua Facebook, anh T. được hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản mang tên “Hana Hàng Không”. Đối tượng gửi hình ảnh vé máy bay và cung cấp số tài khoản ngân hàng BIDV 2153095091 để chuyển tiền. Tin tưởng, anh T. đã chuyển tổng số tiền 14 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé máy bay online dịp Tết Nguyên đán:

- Chỉ mua vé qua website, ứng dụng chính thức của các hãng hàng không, đại lý được ủy quyền hoặc các nền tảng bán vé uy tín, hợp pháp.

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân lạ; ưu tiên thanh toán qua cổng chính thức, có hóa đơn điện tử và thông tin rõ ràng.

- Kiểm tra ngay mã đặt chỗ (PNR) trên website chính thức của hãng, đối chiếu đầy đủ thông tin hành khách, chuyến bay và thời gian bay sau khi thanh toán.

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng cho người lạ; nhân viên hãng hàng không không yêu cầu khách hàng đọc mã OTP để sửa vé, xác nhận bay hoặc hoàn tiền.

- Cảnh giác với vé có giá rẻ bất thường, thấp hơn thị trường từ 30-50% trở lên, đặc biệt với các quảng cáo như “xả kho”, “suất nội bộ”, “vé ưu đãi phút chót” nhưng yêu cầu chuyển tiền gấp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần dừng giao dịch ngay và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh