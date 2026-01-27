8 triệu ô tô Trung Quốc tràn khắp toàn cầu, 3 nước Đông Nam Á nằm trong top nhập khẩu nhiều xe điện nhất - Việt Nam thế nào?

Theo Car News China (CNC), Hiệp hội Ô tô Trung Quốc (CPCA) vừa công bố, ngành công nghiệp ô tô nước này đã đạt cột mốc xuất khẩu 8,32 triệu xe trong năm 2025. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 30% so với năm 2024.

Trong tổng lượng xe xuất khẩu, phân khúc xe năng lượng mới (NEV) đóng góp 3,43 triệu chiếc. Tỷ lệ tăng trưởng của dòng xe NEV đạt mức 70% so với năm trước đó. Chỉ số này cho thấy sự bứt phá lớn khi so sánh với mức tăng trưởng 16% được ghi nhận vào năm 2024.

Trong danh sách các thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc lớn nhất (tính trên tổng quy mô bao gồm: Xe NEV và xe xăng), Mexico, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn là ba cái tên đứng đầu. Ngoài ra năm 2025 còn có thêm sự xuất hiện của 1 đại diện đến từ Đông Nam Á là Philippines.

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc năm 2025 tăng 30% so với năm 2024.

CNC chỉ ra thị trường xuất khẩu của Trung Quốc đã có những thay đổi đáng kể so với giai đoạn 2023-2024. Trong những năm trước, Nga, Mexico, Bỉ, Úc, Ả Rập Xê Út và Anh là các thị trường chủ chốt. Đến năm 2025, Mexico đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách các nước nhập khẩu. Thị trường UAE cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và giành lại vị trí hàng đầu vào tháng 12.

Bên cạnh đó, các thị trường tại Vương quốc Anh và Úc duy trì được sự ổn định và đạt kết quả khả quan. Ngược lại, lượng xe xuất khẩu sang thị trường Brazil lại ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đi sâu vào cơ cấu các loại xe xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch rõ rệt. Cụ thể, dòng xe chạy bằng xăng truyền thống chỉ còn chiếm 43% thị phần xuất khẩu. Con số này giảm 11% so với dữ liệu của năm trước.

Trong khi đó, ở dòng xe NEV, xe điện chiếm 28% tổng lượng xe xuất khẩu, tăng 2% so với năm 2024. Dòng xe hybrid cắm điện (PHEV) chiếm tỷ trọng 13% và đạt mức tăng trưởng 8%. Xe hybrid thông thường chiếm 6% tổng sản lượng với mức tăng nhẹ 2%.

Riêng với xe điện, Bỉ tiếp tục giữ vị trí là quốc gia nhập khẩu xe điện Trung Quốc lớn nhất thế giới. Vương quốc Anh và Mexico lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo trong danh sách này.

Đáng chú ý, các quốc gia Đông Nam Á như: Philippines, Thái Lan, Indonesia đều nằm trong nhóm 10 nước nhập khẩu xe điện hàng đầu.

Tuy nhiên, 2 quốc gia là Thái Lan và Indonesia lại không xuất hiện trong danh sách 10 thị trường có tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất từ Trung Quốc. Điều này cho thấy sự tập trung đặc thù của các thị trường Đông Nam Á đối với dòng xe xanh.

Việt Nam cũng trở thành thị trường đầy tiềm năng của xe hơi Trung Quốc trong những năm gần đây. Các hãng xe lớn như: BYD, Geely, Omoda & Jaecoo,... liên tục có động thái nhằm chiếm lĩnh thị phần. Đi kèm với đó là các cam kết dài hạn được cụ thể hóa bằng hành động như xây dựng nhà máy (Omoda & Jaecoo), mở rộng mạng lưới đại lý (Geely).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 47.895 xe từ Trung Quốc, kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD, tăng tới 54,5% về lượng và 76% về kim ngạch so với năm 2024.﻿

Mức tăng rất mạnh này phản ánh rõ sự gia nhập ngày càng sâu của xe du lịch dưới 9 chỗ xuất xứ Trung Quốc, chủ yếu là xe điện và xe sử dụng công nghệ mới, có giá trị cao hơn mức bình quân chung.﻿