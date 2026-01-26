Apple ra mắt AirTag thế hệ mới sau 5 năm, đổi mới bất ngờ

Không thay đổi thiết kế bên ngoài, nhưng AirTag mới được cải tiến mạnh mẽ ở “phần lõi” với phạm vi kết nối mở rộng, khả năng Tìm Chính Xác (Precision Finding) được nâng cấp và loa phát âm thanh lớn hơn đáng kể. Đáng chú ý, mức giá bán vẫn được Apple giữ nguyên so với thế hệ trước, cho thấy chiến lược tập trung vào giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy đua phần cứng.

Những nâng cấp đáng chú ý ở bên trong

Trọng tâm lớn nhất của AirTag mới nằm ở chip Ultra Wideband (UWB) thế hệ thứ 2 cùng loại chip đang được Apple trang bị cho iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11. Nhờ đó, tính năng Tìm Chính Xác nay cho phép người dùng định vị vật dụng ở khoảng cách xa hơn tới 50% so với thế hệ cũ, kết hợp phản hồi rung, hình ảnh trực quan và âm thanh dẫn đường rõ ràng hơn.

Apple đã ra mắt AirTag mới với phạm vi tìm kiếm mở rộng và loa có âm thanh lớn hơn.

Bên cạnh đó, chip Bluetooth được nâng cấp giúp mở rộng phạm vi nhận diện, trong khi loa tích hợp bên trong AirTag mới có âm lượng lớn hơn tới 50%, cho phép người dùng nghe thấy tín hiệu từ khoảng cách gấp đôi trước đây. Đây là cải tiến nhỏ về mặt thông số nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn trong thực tế sử dụng, đặc biệt trong những tình huống phổ biến như tìm chìa khóa kẹt trong sofa hay ví bị rơi trong xe.

Một điểm mới đáng chú ý khác là lần đầu tiên người dùng có thể sử dụng tính năng Tìm Chính Xác ngay trên Apple Watch Series 9 trở lên và Apple Watch Ultra 2 trở lên. Điều này tiếp tục cho thấy Apple đang biến hệ sinh thái thiết bị đeo thành “điểm điều khiển” độc lập, thay vì chỉ là phụ kiện cho iPhone.

Thứ khiến AirTag mới trở nên khác biệt

Giống các thế hệ trước, sức mạnh cốt lõi của AirTag không nằm ở bản thân thiết bị mà ở mạng lưới Tìm (Find My), hệ sinh thái hàng trăm triệu thiết bị Apple trên toàn cầu. Khi AirTag nằm ngoài phạm vi kết nối trực tiếp, các thiết bị Apple xung quanh sẽ đóng vai trò “trạm trung chuyển”, gửi vị trí gần đúng về cho chủ sở hữu một cách ẩn danh và được mã hóa đầu cuối.

Được hỗ trợ bởi sức mạnh của mạng lưới Tìm, AirTag giúp người dùng theo dõi đồ đạc của mình mỗi ngày, từ chìa khóa và ví cho đến ba lô, hành lý và nhiều vật dụng khác.

Theo Apple, chính mạng lưới này đã giúp người dùng tìm lại hành lý thất lạc, nhạc cụ, xe đạp và thậm chí cả các vật dụng mang tính sống còn như thuốc men. Những câu chuyện thực tế ấy không chỉ mang tính truyền thông, mà còn cho thấy AirTag đã vượt ra khỏi vai trò “phụ kiện công nghệ”, trở thành công cụ gắn liền với đời sống thường nhật.

AirTag mới tiếp tục tích hợp sâu với tính năng Chia Sẻ Vị Trí Vật Dụng trên iOS, cho phép người dùng tạm thời chia sẻ vị trí đồ vật thất lạc với bên thứ ba, điển hình là các hãng hàng không. Apple cho biết đã hợp tác với hơn 50 hãng bay trên toàn cầu để triển khai tính năng này.

Theo số liệu từ SITA, việc áp dụng chia sẻ vị trí đã giúp giảm 26% tình trạng chậm trễ hành lý và giảm tới 90% số trường hợp hành lý bị mất hoàn toàn. Đây là minh chứng rõ ràng cho cách Apple âm thầm “chen chân” vào các ngành dịch vụ truyền thống bằng giải pháp công nghệ có tính thực dụng cao, thay vì chỉ tập trung vào phần cứng.

Trải nghiệm là thứ Apple tiếp tục ưu tiên

Apple tiếp tục nhấn mạnh AirTag được thiết kế chỉ để theo dõi đồ vật, không dành cho người hay thú cưng, đồng thời được trang bị hàng loạt biện pháp chống theo dõi không mong muốn, bao gồm cảnh báo đa nền tảng và định danh Bluetooth thay đổi thường xuyên.

AirTag mới được trang bị một loạt biện pháp bảo vệ tiên phong trong ngành nhằm ngăn chặn việc theo dõi không mong muốn, bao gồm cảnh báo đa nền tảng và định danh Bluetooth duy nhất thay đổi thường xuyên.

Ở góc độ môi trường, AirTag mới đáp ứng các mục tiêu của chương trình Apple 2030: 85% nhựa tái chế trong vỏ, 100% nguyên tố đất hiếm tái chế trong nam châm, 100% vàng tái chế trên các bảng mạch và bao bì giấy hoàn toàn từ sợi tái chế. Dù không phải là điểm bán hàng chính, đây vẫn là yếu tố ngày càng quan trọng với nhóm người dùng cao cấp, đối tượng cốt lõi của Apple.

Trong bối cảnh thị trường thiết bị định vị ngày càng đông đúc, lợi thế mạng lưới và khả năng tích hợp sâu với iOS vẫn là thứ giúp AirTag gần như không có đối thủ trực tiếp.

Với mức giá 890 nghìn đồng cho một thiết bị và 2,99 triệu đồng cho gói bốn sản phẩm, AirTag mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là thiết bị định vị vật dụng phổ biến nhất trong hệ sinh thái Apple, đặc biệt với người dùng thường xuyên di chuyển và du lịch.