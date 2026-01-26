Phát hiện hàng chục người đồng loạt chuyển khoản 330 triệu đồng cho 1 người phụ nữ SN 1978 tự xưng “chuyên gia”

Trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua, không khó để bắt gặp những đoạn video ghi lại hình ảnh một phụ nữ liên tục thực hiện các động tác liếc mắt, cử chỉ gợi cảm, kèm theo những câu nói mang tính "dụ dỗ". Nhân vật xuất hiện trong các video này là Zhou Yuan, 47 tuổi, người tự nhận mình là “chuyên gia về chỉ số gợi cảm” (viết tắt: SQ).

Zhou Yuan được cho là đã thu về hàng chục triệu NDT từ các khóa học dành cho phụ nữ, xoay quanh việc "gia tăng sức hấp dẫn". Trong đó, khóa học cao cấp nhất có mức phí lên tới 88.000 NDT, tương đương hơn 330 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 21/1, toàn bộ tài khoản của Zhou Yuan trên các nền tảng mạng xã hội lớn đã đồng loạt bị đình chỉ hoạt động với lý do vi phạm quy định cộng đồng. Đằng sau loạt nội dung gây tranh cãi ấy là một mô hình kinh doanh được đánh giá có quy mô và doanh thu không nhỏ.

“Đế chế” khóa học trả phí bị lên án gay gắt

Zhou Yuan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo từ năm 2018 với việc thành lập “Học viện Heibaidian”. Tại đây, SQ được người phụ nữ này diễn giải như một dạng “sự tự tin tỏa ra từ nội tâm và thể hiện qua cơ thể”, từ đó phát triển hàng loạt khóa học với nhiều cấp độ khác nhau.

Ở phân khúc thấp, học viên chỉ cần bỏ ra từ vài chục đến vài trăm NDT để mua các video trực tuyến, chủ yếu hướng dẫn xử lý khủng hoảng tình cảm hoặc cải thiện mối quan hệ nam nữ. Một số gói phổ biến từng ghi nhận hàng nghìn người đăng ký.

Nguồn thu lớn nhất lại đến từ các khóa học trực tiếp. Những trại huấn luyện tổ chức tại Hồ Nam hoặc các chương trình lưu diễn ở nhiều thành phố như Nam Kinh, Hạ Môn thường xuyên kín chỗ. Đáng chú ý, để tham gia các lớp cá nhân hóa như “gia sư 1 kèm 1” hay “nghiên cứu tăng trưởng toàn diện”, học viên phải chi tới 88.000 NDT (tương đương 330 triệu VNĐ) và đăng ký trước nhiều ngày.

Không dừng lại ở học phí, Zhou Yuan còn hợp tác với doanh nghiệp để phân phối các sản phẩm như nội y, mỹ phẩm… với mức giá cao hơn nhiều so với thị trường, đồng thời mở các dịch vụ làm đẹp nhạy cảm dưới danh nghĩa “không gian nghệ thuật riêng tư”. Theo truyền thông Trung Quốc, hệ thống này được cho là đã mang về cho Zhou hơn 24 triệu NDT (tương đương 90 tỷ VNĐ).

Mô hình này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động làm sai lệch hình ảnh và giá trị của phụ nữ. Một số chuyên gia còn so sánh Zhou Yuan với những KOL tai tiếng trước đó, từng bị xử phạt vì cổ súy lối sống lệch lạc.

Nhiều cảnh báo được đề ra

Theo tờ The Paper, Zhou Yuan không phải trường hợp cá biệt. Trên nhiều nền tảng như Douyin, Kênh video WeChat hay Xiaohongshu, không khó để bắt gặp các “chuyên gia”, “cố vấn” núp bóng khẩu hiệu “phát triển bản thân”, “nâng cao sức hút phụ nữ”.

Một chuỗi kinh doanh khép kín đã hình thành, từ việc dùng video online để thu hút người xem, bán khóa học, đến bán sản phẩm nhạy cảm, thậm chí giới thiệu các can thiệp y tế liên quan mà không hề được đăng ký hợp pháp, có thể gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.

Theo giới tâm lý học, điều mà học viên nhận được phần lớn chỉ là cảm giác an ủi tạm thời. Việc chi trả số tiền lớn cho những khóa học như vậy bị xem là “thuế lo âu” mà nhiều người phải trả trong bối cảnh thiếu kiến thức giới tính và định hướng giá trị lành mạnh.

Trước thực trạng trên, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã nhiều lần siết chặt kiểm soát. Trong văn bản ban hành tháng 8/2025, bốn bộ ngành, trong đó có Cục Quản lý Không gian mạng của Trung quốc, yêu cầu các nền tảng kiên quyết xử lý nội dung sai lệch này, đồng thời cấm các tài khoản không đủ điều kiện đăng tải thông tin y khoa chuyên môn.

Ngày 22/1, Báo Phụ nữ Trung Quốc cũng đăng bài bình luận, cho rằng những video và khóa học dạng này “lệch chuẩn nghiêm trọng”, kêu gọi các nền tảng tăng cường trách nhiệm kiểm duyệt, kịp thời hạn chế lan truyền nội dung bóp méo giá trị.

(*Theo News QQ, The Paper...)