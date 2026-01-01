Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger

Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính để chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dân.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trong quá trình triển khai điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương của Nhà nước, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo cán bộ địa chính hoặc cán bộ thuộc UBND các cấp để gọi điện, nhắn tin cho người dân. Nội dung liên hệ thường là yêu cầu “rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới” nhằm cập nhật dữ liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Các đối tượng thường tạo tâm lý gấp gáp, yêu cầu người dân nhanh chóng cung cấp bản photo sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất. Đồng thời, chúng đưa ra những lời đe dọa như nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được cập nhật hoặc không thể thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho trong thời gian tới. Do lo sợ ảnh hưởng đến quyền lợi, nhiều người đã mất cảnh giác và sập bẫy.

Người dân cần cảnh giác trước các yêu cầu cầu gửi hình ảnh này qua Zalo, Messenger. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân gửi hình ảnh, bản photo giấy tờ qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger hoặc truy cập vào các đường link được giới thiệu là “cổng dịch vụ công”. Thực chất, đây đều là các website, ứng dụng giả mạo nhằm thu thập thông tin cá nhân. Thậm chí, một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp căn cước công dân, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để nộp các khoản được gọi là “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”, “phí xác minh thông tin”.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật hồ sơ đất đai, người dân cần bình tĩnh, không vội vàng làm theo yêu cầu. Các thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Công an cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, giấy tờ cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ các số điện thoại, tài khoản không xác định.

Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động nâng cao hiểu biết pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông báo, cảnh báo từ cơ quan chức năng để kịp thời nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên