iPhone 18 Pro Max lộ diện 3 màu sắc mới

Dù iPhone 17 Pro mới chỉ ra mắt chưa lâu, những thông tin đầu tiên xoay quanh thế hệ iPhone tiếp theo đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới công nghệ.

Mới đây, một nguồn rò rỉ uy tín cho biết Apple có thể đang chuẩn bị những tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới cho dòng iPhone 18 Pro và Pro Max, dự kiến trình làng vào năm 2026.

Theo Tom’s Guide, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station (DCS) đã chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng iPhone 18 Pro sẽ có ba màu sắc mới gồm nâu, tím và đỏ tía.

Một số bản dịch từ tiếng Trung cho rằng các màu này có thể được Apple đặt tên theo phong cách thương mại là nâu cà phê (Coffee Brown) và đỏ rượu vang (Wine Red) - những gam màu trầm, mang hơi hướng cổ điển và sang trọng.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max với 3 màu sắc mới dựa trên các tin đồn. (Ảnh minh hoạ: MacRumors)

Thông tin nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng công nghệ toàn cầu, bởi Digital Chat Station được biết đến là nguồn tin có độ chính xác cao trong nhiều lần rò rỉ liên quan đến smartphone, đặc biệt là các sản phẩm từ Trung Quốc và Apple. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là bước đi tiếp theo của Apple trong chiến lược làm mới diện mạo dòng iPhone cao cấp.

Đáng chú ý, tin đồn còn cho rằng iPhone 18 Pro có thể tiếp tục không có phiên bản màu đen hoặc xám không gian (Space Gray). Trước đó, iPhone 17 Pro được cho là chỉ ra mắt với ba màu Cosmic Orange, Deep Blue và Silver, đánh dấu sự vắng mặt của những gam màu truyền thống từng gắn liền với dòng Pro trong nhiều năm.

Việc Apple thử nghiệm các màu sắc đậm cá tính như cam vũ trụ, nâu cà phê hay đỏ rượu vang cho thấy hãng có thể đang hướng đến ngôn ngữ thiết kế mang tính thời trang và nhận diện cao hơn, thay vì chỉ tập trung vào sự tối giản quen thuộc. Những gam màu trầm, ấm cũng đang là xu hướng nổi bật trong thế giới thời trang cao cấp, gợi cảm giác sang trọng và tinh tế.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tất cả thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. iPhone 18 Pro còn hơn một thời gian rất dài nữa mới ra mắt và Apple hoàn toàn có thể thay đổi chiến lược màu sắc trước khi sản phẩm chính thức được công bố.

Tham khảo MacRumors