Vietcombank cảnh báo khách hàng không nghe cuộc gọi sau

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng, với kịch bản ngày càng tinh vi.

Theo Vietcombank, lợi dụng nhu cầu mở thẻ tín dụng hạn mức cao của người dân, các đối tượng liên tục gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, Messenger để dụ dỗ. Điểm mới đáng chú ý là thay vì tiếp cận trực tiếp, kẻ gian sử dụng hệ thống gọi điện tự động phát thông báo giả mạo với nội dung: “Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng. Nhấn phím 1 để gặp nhân viên tư vấn”.

Vietcombank vừa phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo mới qua điện thoại. (Ảnh minh hoạ)

Chính thao tác bấm phím này khiến nhiều người lầm tưởng đang kết nối với tổng đài chính thức của ngân hàng. Sau đó, đối tượng giả danh nhân viên Vietcombank xuất hiện, hướng dẫn khách hàng mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ thẻ tín dụng trực tuyến.

Mục tiêu cuối cùng của các đối tượng là thu thập dữ liệu nhạy cảm như hình ảnh thẻ, dãy số in trên thẻ, mã OTP, thông tin sinh trắc học hoặc tài khoản đăng nhập VCB Digibank. Khi có được các thông tin này, kẻ gian nhanh chóng liên kết thẻ với ví điện tử hoặc thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến giá trị lớn như iPhone, MacBook nhằm chiếm đoạt tiền.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp thông tin, nhiều trường hợp còn bị yêu cầu chuyển khoản một khoản tiền với lý do “nâng điểm tín dụng” hoặc đóng “phí hồ sơ” để đủ điều kiện phát hành thẻ. Đây đều là chiêu thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trực tiếp từ tài khoản khách hàng.

Một số đầu số điện thoại nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo đã được ghi nhận như 0236 688 8766, 024 8886 0469, 1900 355 561. Tuy nhiên, Vietcombank khuyến cáo người dân cần cảnh giác với tất cả các cuộc gọi lạ, không chỉ giới hạn ở những số điện thoại trên.

Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như số thẻ, mật khẩu VCB Digibank hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không gửi tin nhắn SMS hoặc email chứa đường link lạ. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng tuân thủ nguyên tắc “không tin, không nghe, không khai báo” đối với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ nên liên hệ qua hotline chính thức 1900 545 413 hoặc truy cập website chính thức của Vietcombank để được hỗ trợ.