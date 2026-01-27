Đình Bắc lọt Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam, nhưng vẫn kém xa thiên tài bóng đá "trăm năm mới có một"

Sau hành trình gây tiếng vang tại VCK U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không chỉ được khen nức nở vì phong độ trên sân mà còn lọt Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam hiện tại. Theo dữ liệu định giá mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 2004 đang được định giá 300.000 USD, sánh vai cùng hàng loạt đàn anh đình đám của bóng đá Việt.

Với mức giá này, Đình Bắc đứng chung nhóm với những cái tên quen mặt của U23 như Khuất Văn Khang hay Bùi Vĩ Hào, hai đàn anh Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh. Việc một cầu thủ trẻ vừa nổi lên sau U23 châu Á đã có mặt trong top 10 cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Đình Bắc ngày càng tự tin, lì lợm và có dấu ấn rõ nét mỗi khi được trao cơ hội.

Đình Bắc lọt Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam hiện tại (không tính ngoại binh)

Ở chiều ngược lại, ngôi sao đắt giá nhất Việt Nam hiện nay không ai khác ngoài Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 đang được định giá 400.000 USD, dẫn đầu danh sách và bỏ lại phía sau nhiều trụ cột của đội tuyển quốc gia. Quang Hải từng được Bùi Tiến Dũng nhận xét là cầu thủ mà 100 năm bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra được. Suốt sự nghiệp của mình, Hải "con" đã chứng minh tài năng và giá trị cực khủng, vị thế dẫn đầu trong làng bóng đá Việt hiện tại.

Xếp ngay sau Quang Hải là Phạm Tuấn Hải với mức 375.000 USD, còn nhóm Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức cùng được định giá 325.000 USD.

Danh sách top 10 cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam hiện tại cho thấy sự tiếp nối rõ rệt giữa lớp trụ cột dày dạn kinh nghiệm và thế hệ trẻ đang lên. Với Đình Bắc, việc góp mặt trong bảng xếp hạng này không chỉ là cột mốc đáng nhớ sau U23 châu Á mà còn là bước đệm quan trọng để anh bứt tốc mạnh mẽ hơn trong tương lai.