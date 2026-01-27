Choáng thật sự: Đình Bắc tăng follow gấp 16 lần chỉ sau một kỳ U23 châu Á, bước vào hàng ngũ sao bóng đá được triệu người theo đuổi

Chỉ sau một kỳ VCK U23 châu Á, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã thực sự bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Không chỉ gây ấn tượng bằng những pha xử lý bóng đầy tự tin trên sân, tiền đạo sinh năm 2004 còn khiến nhiều người "choáng" vì tốc độtăng độ nổi tiếng trên mạng xã hội - điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có được.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Đình Bắc vẫn là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn nhưng chưa thật sự bùng nổ trong mắt số đông người hâm mộ. Trang Facebook cá nhân của anh khi đó chỉ có khoảng 30.000 lượt theo dõi - một con số khá khiêm tốn so vớimặt bằng chung của các tuyển thủ quốc gia. Thế nhưng, chỉ sau hành trình ấn tượng cùng U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

Tính đến ngày 26.1, lượng người theo dõi Facebook của Nguyễn Đình Bắc đã vọt lên gần nửa triệu, chạm mốc khoảng 486.000 follow. Chỉ trong thời gian ngắn, con số này đã tăng gấp hơn 16 lần, đưa Đình Bắc trở thành một trong những cầu thủ trẻ có tốc độ tăngtrưởng người hâm mộ nhanh nhất trên mạng xã hội hiện nay. Những bài đăng của Đình Bắc thu hút lượt tương tác cực lớn, có post đạt lượt tương tác hơn nửa triệu, cao hơn cả số lượng người theo dõi anh chàng.

Trang cá nhân của Đình Bắc đạt gần nửa triệu lượt theo dõi

Bài đăng gần nhất của anh chàng thu hút lượt tương tác "khủng" hơn cả lượng người theo dõi

Tương tác "khủng' trên trang cá nhân của Đình Bắc

Không dừng lại ở Facebook, TikTok mới thực sự là "mảnh đất vàng" giúp hình ảnh của Đình Bắc lan tỏa mạnh mẽ. Tài khoản TikTok của anh hiện đã cán mốc khoảng 1,1 triệu lượt theo dõi. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc thi đấu, sinh hoạt đời thường hay nhữngphút giây giải trí giản dị của Đình Bắc thu hút từ vài triệu đến hơn chục triệu lượt xem, cho thấy sức hút không hề nhỏ của chàng tiền đạo trẻ này với cộng đồng mạng.

Điều đáng nói là sự nổi tiếng của Đình Bắc không đến từ những chiêu trò hay phát ngôn gây tranh cãi, mà xuất phát từ chính màn trình diễn trên sân cỏ. Những bàn thắng quan trọng, lối chơi tự tin, giàu năng lượng cùng hình ảnh một cầu thủ trẻ thi đấu đầykhát khao đã giúp anh chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Ngoài đời, Đình Bắc cũng ghi điểm nhờ sự gần gũi, thoải mái và đúng chất một Gen Z của bóng đá Việt Nam.

TikTok của Đình Bắc cán mốc hơn 1 triệu người theo dõi

Hiệu ứng mà Đình Bắc tạo ra cũng phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của U23 Việt Nam sau giải đấu lịch sử. Không chỉ riêng anh, nhiều cầu thủ khác như thủ môn Cao Văn Bình hay Trần Trung Kiên cũng chứng kiến lượng người theo dõi tăng vọt, cho thấy người hâmmộ đang dành sự quan tâm rất lớn cho lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng này.

Trần Trung Kiên đạt hơn 500.000 người theo dõi sau U23 châu Á 2026

Cao Văn Bình cũng tăng tương tác và lượt theo dõi vượt bậc

Từ một cầu thủ trẻ được kỳ vọng, Nguyễn Đình Bắc giờ đây đã trở thành cái tên được săn đón cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Những con số "biết nói" trên mạng xã hội không chỉ là minh chứng cho sức hút hiện tại, mà còn là tín hiệu cho thấy nếu tiếp tục giữ đượcphong độ và sự chuyên nghiệp, Đình Bắc hoàn toàn có thể trở thành gương mặt biểu tượng tiếp theo của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.