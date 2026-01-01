HLV Kim Sang-sik tiết lộ sự thật ngỡ ngàng đằng sau 7 cú sút luân lưu giúp U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

Sau hành trình đầy cảm xúc tại giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn về khoảnh khắc định mệnh trong trận tranh hạng Ba với đội bóng quê hương – U23 Hàn Quốc. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh về bản lĩnh của các học trò khi đối mặt với áp lực nghẹt thở trên chấm 11m.

Bản lĩnh từ người thủ quân

Trận đấu tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã diễn ra với kịch bản rượt đuổi tỉ số kịch tính, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu cân não. Tiết lộ về khoảnh khắc chọn người "đứng mũi chịu sào", HLV Kim Sang-sik cho biết ông không hề chỉ định cứng nhắc.

"Khi bước vào loạt luân lưu, tôi chỉ hỏi ai đủ tự tin đứng lên nhận trách nhiệm. Văn Khang đã giơ tay đá lượt đầu tiên", nhà cầm quân người Hàn Quốc kể lại. Chính sự chủ động của đội trưởng Khuất Văn Khang đã tạo ra cú hích tâm lý cực lớn, giúp toàn đội duy trì sự điềm tĩnh tuyệt đối để thực hiện thành công cả 7 lượt sút, mang về tấm Huy chương Đồng quý giá.

Khuất Văn Khang đá 11m đầu tiên cực xuất sắc (Ảnh: AFC)

Dù là người trực tiếp huấn luyện, ông Kim vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc trước màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Ông thừa nhận bản thân chỉ đóng vai trò truyền động lực chứ không can thiệp quá sâu vào kỹ thuật sút bóng trong thời điểm đó:

"Tôi không chỉ hướng sút mà chỉ truyền động lực cho các học trò. Tôi thực sự rất bất ngờ khi các cầu thủ đá tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều so với lúc tập luyện".

Sự gắn kết và ý chí quật cường của các cầu thủ được coi là chìa khóa giúp U23 Việt Nam vượt qua giai đoạn lịch trình dày đặc từ SEA Games đến giải châu lục mà gần như không có ngày nghỉ. Ông Kim thừa nhận có những thời điểm học trò rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng cuối cùng tất cả đã vượt ngưỡng để tạo nên kỳ tích.

U23 Việt Nam đã sút luân lưu tự tin

Những nuối tiếc và tham vọng tương lai

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đau đáu về trận bán kết thua đáng tiếc trước U23 Trung Quốc. Ông cho biết Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng nhiều biến số xảy ra, đặc biệt chấn thương bất ngờ của Hiểu Minh đã làm đảo lộn mọi tính toán. "

Cho tới nay, tôi vẫn chưa hết áy náy vì trận thua đó", ông Kim nói.

Ông Kim áy náy về trận thua U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ giải đấu, HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định sự tự tin vào sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Ông tin rằng nếu có cơ hội đối đầu với nhà vô địch U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ và giành chiến thắng.

Tấm Huy chương Đồng giải châu lục không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là lời khẳng định cho sự mát tay của HLV Kim Sang-sik trong việc khơi dậy bản lĩnh và niềm tin nơi các cầu thủ trẻ Việt Nam.