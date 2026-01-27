Đã có thông tin mới nhất từ toà án vụ bê bối gian lận nhập tịch của bóng đá Malaysia

Sau những chấn động liên quan đến việc làm giả hồ sơ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận được thông báo quan trọng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo đó, cơ quan này đã chính thức chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án (Stay of Execution) cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đang vướng vòng lao lý của FIFA.

7 cầu thủ vướng gian lận nhập tịch được hoãn thi hành án kỷ luật từ FIFA (Ảnh: FAM)

Quyết định này áp dụng cho nhóm cầu thủ bao gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Với lệnh đình chỉ tạm thời này, án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do FIFA áp đặt trước đó sẽ được tạm hoãn. Điều này cho phép các cầu thủ nêu trên tiếp tục sự nghiệp thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS, dự kiến sẽ được đưa ra trước ngày 31/3/2026.

Việc CAS cho phép các cầu thủ thi đấu tạm thời không đồng nghĩa với việc họ và đội tuyển Malaysia đã thoát tội. Đây chỉ là biện pháp bảo vệ quyền lợi lao động trong khi CAS tiến hành điều tra sâu hơn về các cáo buộc gian lận hồ sơ. Nếu phán quyết cuối cùng giữ nguyên quan điểm của FIFA, nhóm cầu thủ này sẽ ngay lập tức phải thực hiện nốt thời gian cấm thi đấu còn lại.

Bên cạnh áp lực từ FIFA, nội bộ bóng đá Malaysia cũng đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã vào cuộc điều tra dấu hiệu hình sự trong việc làm giả giấy tờ. Dàn lãnh đạo FAM hiện phải đối mặt với áp lực từ chức rất lớn trước những sai phạm mang tính hệ thống này.