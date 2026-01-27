Hoàng Đức chạm trán Quang Thuấn, Lý Hoàng Nam tại hạng mục Young Face WeChoice Awards 2025: Dàn sao thể thao cạnh tranh từng vote

Thể thao Việt Nam đã có một năm 2025 thi đấu bùng nổ cả ở trong nước và quốc tế. Đồng thời trình làng nhiều gương mặt VĐV giành hàng loạt thành tích nổi bật. Sau thời gian gửi đề cử, WeChoice Awards 2025 đã chính thức công bố các nhân vật trong hạng mục Young Face. Trong đó, có 3 VĐV của thể thao Việt Nam góp mặt là tay vợt pickleball Lý Hoàng Nam, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức và kình ngư Nguyễn Quang Thuấn.

Trong năm 2025, Lý Hoàng Nam tuyên bố chia tay tennis để toàn tâm toàn ý cho pickleball - môn thể thao gây sốt. Quyết định dám bắt đầu lại từ con số 0 với Pickleball của Lý Hoàng Nam đã mở ra chương mới đầy cảm hứng cho Pickleball Việt Nam. Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu chơi Pickleball, Hoàng Nam liên tiếp vô địch nhiều giải đấu lớn tại Việt Nam. Những danh hiệu này giúp anh nhanh chóng khẳng định vị thế ở sân chơi mới, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu và sự tự tin trước khi bước ra đấu trường quốc tế. Điểm sáng nhất trong hành trình Pickleball của Lý Hoàng Nam trong năm qua là chức vô địch đơn nam PPA Tour Asia - Hàng Châu.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức xuất sắc lần thứ 3 giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Điểm đặc biệt trong hành trình năm qua của Hoàng Đức nằm ở lựa chọn không dễ dàng, rời Thể công Viettel để thi đấu tại Hạng Nhất khoác áo Ninh Bình FC. Không mất nhiều thời gian để tiền vệ sinh năm 1998 thể hiện vai trò thủ lĩnh, trở thành trụ cột đưa Ninh Bình thăng hạng V.League.

Nhân vật cuối cùng thuộc lĩnh vực thể thao trong đề cử là kình ngư Nguyễn Quang Thuấn. Suốt một thập kỷ, cái tên Quang Thuấn (2006) luôn bị đặt sau một danh xưng "Em trai Ánh Viên". Bằng sự kiên trì, nỗ lực bền bĩ, Quang Thuấn đã bước ra ánh sáng khẳng định tài năng của bản thân với tấm HCV 400m hỗn hợp SEA Games 33. Đáng nói, đây là mộ trong những nội dung đòi hỏi sức bền, khắc nghiệt nhất của môn bơi đỉnh cao.

3 VĐV, 3 môn thi đấu khác nhau nhưng ở cả Hoàng Đức, Hoàng Nam và Quang Thuấn đều có sự trẻ, dám xông pha đối diện với khó khăn để giành được những thắng lợi vinh quang cho thể thao nước nhà.

BÌNH CHỌN CHO CÁC VĐV CỦA THỂ THAO VIỆT NAM TẠI ĐÂY