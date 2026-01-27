Đang viral: Trai đẹp 2k5 khiến siêu thủ môn Li Hao Trung Quốc khóc trong uất nghẹn, visual đẹp vô thực như nam chính anime

Sau trận chung kết U23 châu Á, U23 Trung Quốc thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản, siêu thủ môn Li Hao với thành tích ấn tượng giữ sạch lưới từ vòng bảng tới bán kết, đã gục ngã trong trận chung kết, vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Khi Li Hao rơi nước mắt, mạng xã hội châu Á lại "dậy sóng" theo một kịch bản không ai ngờ: hội chị em đồng loạt truy tìm info cầu thủ Yuto Ozeki - người ghi bàn mở tỷ số, cũng là người đầu tiên khiến Li Hao thủng lưới và phải rời giải trong nước mắt uất nghẹn.

Yuto Ozeki ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết, cũng phá đi thành tích giữ sạch lưới của siêu thủ môn Li Hao

Li Hao rơi nước mắt sau trận thua 0-4 trước U23 Nhật Bản (Ảnh: Xiaohongshu)

Trên mạng xã hội, cái tên Yuto Ozeki bắt đầu được nhắc tới dồn dập bởi cả tài năng và ngoại hình. Với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da sáng cùng mái tóc dài lãng tử, tiền vệ sinh năm 2005 được nhận xét là sở hữu visual "vô thực", trông chẳng khác nào nam chính anime bước ra đời thật.

Trên các bài đăng về chân sút số 8 của U23 Nhật Bản, khán giả nữ để lại hàng loạt bình luận khen ngợi ngoại hình. Nhiều người cho rằng Ozeki có thần thái không thua kém idol hay diễn viên nổi tiếng. Với chiều cao 1,78 m, đường hàm sắc nét và phong thái điềm tĩnh, anh nhanh chóng trở thành cái tên được săn lùng nhiều nhất sau trận đấu.

Visuak vô thực của nam thần Nhật Bản Yuto Ozeki (Ảnh: IGNV)

Không chỉ gây chú ý nhờ vẻ ngoài, Ozeki còn cho thấy phong độ ấn tượng. Ở trận ra quân, tiền vệ 21 tuổi là người ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 5-0 của U23 Nhật Bản trước U23 Syria. Khi đối đầu U23 UAE, anh tiếp tục đóng góp một bàn trong thắng lợi 3-0 của đội nhà, góp phần đưa "Samurai xanh" tiến sâu tại giải.

Nhờ ngoại hình sáng cùng nụ cười duyên, Ozeki cũng được nhiều nhãn hàng tại Nhật Bản để mắt, đặc biệt là các thương hiệu thời trang. Dù nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ nữ, chân sút sinh năm 2005 hiện vẫn chưa công khai bạn gái. Trang cá nhân của anh chủ yếu là hình ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Sau giải đấu, sức hút của Ozeki thể hiện rõ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Threads, với hàng nghìn lượt xem và tương tác cho mỗi bài đăng. Lượng người theo dõi trên trang cá nhân của anh cũng tăng nhanh.