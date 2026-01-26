Thời tới: Thủ môn Cao Văn Bình được fan vây kín khi về quê, sạp hoa quả của mẹ đắt hàng nhờ con trai vàng

Sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở tranh hạng 3 để giành HCĐ U23 châu Á 2026, thủ môn Cao Văn Bình trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ.

Bầu không khí ăn mừng không chỉ dừng lại ở sân cỏ mà ở quê nhà Diễn Châu (Nghệ An), trước nhà Văn Bình hay ở một góc chợ nhỏ nơi có sạp hàng của mẹ Văn Bình cũng đang rộn ràng theo cách rất riêng.

Sáng 26/1, khi thủ môn Cao Văn Bình về quê, đông đảo người hâm mộ, học sinh trong vùng đã kéo đến tụ tập quây kín chàng thủ môn để xin chữ kí, không khí vô cùng sôi động. Những tiếng rao hò, những gương mặt tươi cười hớn hở của hàng trăm học sinh mặc áo đồng phục nhà trường đứng xung quanh Văn Bình chờ anh kí tặng chứng minh sức hút khủng của người hùng U23 Việt Nam sau một giải đấu đáng nhớ.

Cao Văn Bình được fan quây kín xin chữ kí khi về quê nhà (Ảnh: Diễn Châu)

Được biết, sau VCK U23 châu Á 2026, sạp trái cây của cô Nguyễn Thị Hường - mẹ thủ môn Cao Văn Bình - tại chợ Phủ Diễn bỗng đông khách hơn hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, quầy hàng giản dị với cam, bưởi, ổi, táo… đã tấp nập người ghé qua. Người quen có, khách lạ cũng nhiều, nhưng điểm chung là ai cũng muốn gửi một lời chúc mừng tới mẹ của "người hùng khung gỗ".

Cô Nguyễn Thị Hường - mẹ của Văn Bình tươi cười đón con về (Ảnh: Diễn Châu)

Không ít người mua trái cây xong vẫn nán lại hỏi han, chụp vài tấm hình kỷ niệm, rồi vui miệng trêu đùa: "Hôm nay đi chợ mà như đi gặp người nổi tiếng". Dân mạng còn hài hước gọi đây là điểm hẹn của "5-7 cô con dâu và thông gia tương lai", khiến cả góc chợ rộn rã tiếng cười.

Sạp hàng của mẹ Văn Bình đầy niềm vui sau U23 châu Á (Ảnh: Diễn Châu)

Ít ai biết, phía sau ánh hào quang mà Cao Văn Bình đang có hôm nay là đôi tay tần tảo của người mẹ quê, sớm khuya gắn bó với từng thúng quả, từng phiên chợ. Chính từ sạp trái cây nhỏ ấy, giấc mơ bóng đá của cậu bé năm nào đã được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì, hy sinh và lặng lẽ của mẹ.

Trong mắt các tiểu thương quanh chợ Phủ Diễn, Cao Văn Bình vẫn luôn là cậu bé ngoan hiền, lễ phép. Mỗi lần được về nghỉ, Bình lại ra sạp phụ mẹ bưng bê, sắp xếp hàng hóa, không nề hà việc nhỏ. Hình ảnh ấy đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người, khiến sự thành công hiện tại của anh càng thêm đáng trân trọng.

Trên sân cỏ, Cao Văn Bình là chốt chặn vững vàng của U23 Việt Nam. Còn ở quê nhà, mẹ anh cũng đang "ghi điểm" theo cách rất giản dị: một sạp trái cây nhỏ, một nụ cười hiền và niềm tự hào lặng lẽ của người mẹ có con trai viết nên đêm lịch sử cho bóng đá nước nhà.