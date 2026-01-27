3 lần giành QBV Việt Nam, san bằng kỉ lục của Công Vinh có đủ để Hoàng Đức thắng vote Young Face WeChoice Awards 2025?

Đường đua Young Face WeChoice Awards 2025 đang nóng hơn bao giờ hết khi bảng xếp hạng liên tục biến động từng giờ. Giữa dàn đề cử toàn những gương mặt nổi bật của năm, cái tên đang dẫn đầu đầy thuyết phục chính là Thượng úy Lê Hoàng Hiệp với hơn 15,3 nghìn lượt bình chọn, tạo khoảng cách khá xa so với các đối thủ phía sau.

Bám sát ngay sau là Đại úy Đào Văn Bình với 8,8 nghìn vote, tiếp đến là VĐV bơi lội Nguyễn Quang Thuần (7,5 nghìn vote). Cuộc đua càng thêm kịch tính khi ở vị trí thứ 6 xuất hiện một cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam: Nguyễn Hoàng Đức - chủ nhân 3 Quả bóng Vàng Việt Nam, san bằng kỉ lục của 2 huyền thoại Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh. Ở tuổi 27, Hoàng Đức khẳng định vị thế ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam hiện tại.

Không chỉ ghi dấu ấn đậm nét trên sân cỏ, Hoàng Đức còn được đề cử tại Young Face WeChoice Awards nhờ hình ảnh một cầu thủ tài năng, bền bỉ, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ. Ba lần chạm tay vào Quả bóng Vàng là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp và sự ổn định hiếm có của tiền vệ sinh năm 1998 trong suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy, việc Hoàng Đức góp mặt trong đường đua này được xem là hoàn toàn xứng đáng.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng còn quy tụ loạt gương mặt quen thuộc khác như Maris (Nguyễn Quốc Huy), Marisa0704, LazyFeel (Trần Bảo Minh), Hà Kiara, Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng) hay tay vợt Lý Hoàng Nam… mỗi người một lĩnh vực nhưng đều có điểm chung là sức ảnh hưởng mạnh mẽ và câu chuyện truyền cảm hứng riêng trong năm qua.

Hiện tại, khoảng cách giữa các vị trí vẫn hoàn toàn có thể bị san lấp nếu cộng đồng fan tăng tốc bình chọn. Với sức nóng ngày càng tăng, Young Face WeChoice Awards không chỉ là cuộc đua thứ hạng, mà còn là nơi ghi nhận những gương mặt trẻ tiêu biểu đã và đang tạo dấu ấn tích cực cho xã hội.

Cuộc chiến vote vẫn chưa ngã ngũ - và câu hỏi lớn nhất lúc này là: liệu Hoàng Đức có bứt tốc để leo top, hay Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu đến phút chót? Dân mạng đang chờ từng cú “lật kèo” tiếp theo.