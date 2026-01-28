Dụi mắt không nhận ra thủ môn Trung Kiên

Khác hẳn với vẻ ngoài thư sinh, rạng rỡ thường thấy, thủ thành Trần Trung Kiên mới đây đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với hình ảnh phong trần, đầy suy tư sau khi khép lại hành trình tại VCK U23 Châu Á.

Sau khi trở về từ giải vô địch U23 Châu Á, thủ môn Trung Kiên đã đăng tải những hình ảnh mới nhất lên mạng xã hội. Ngay lập tức, diện mạo này đã trở thành tâm điểm bàn tán của các diễn đàn bóng đá. Không còn là một "người gác đền" với gương mặt nhẵn nhụi, trẻ trung, Trung Kiên xuất hiện với bộ râu quai nón được cắt tỉa có ý đồ, mang lại vẻ ngoài chững chạc và phong trần hơn hẳn.

Hình ảnh mới đây gây xôn xao của Trung Kiên (Ảnh: IGNV)

Trong những bức ảnh selfie, có thể nhận thấy rõ nét trầm tĩnh trên khuôn mặt của thủ thành trẻ. Ánh mắt anh dường như mang nhiều tâm tư, khác xa với hình ảnh quyết liệt, tràn đầy năng lượng khi đứng trong khung gỗ của đội tuyển U23 Việt Nam cách đây không lâu.

VCK U23 Châu Á là một hành trình đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt đối với các cầu thủ trẻ. Với một vị trí đặc thù như thủ môn, áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người hâm mộ cho rằng, sự thay đổi về ngoại hình này chính là cách Trung Kiên "làm mới" bản thân hoặc đơn giản là một nốt lặng cần thiết để anh chiêm nghiệm lại những trải nghiệm vừa qua.

Hiện tại, sau quãng nghỉ ngắn hậu giải đấu, Trung Kiên sẽ sớm chốt CLB chủ quản để chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo tại V.League. Người hâm mộ kỳ vọng rằng, vẻ ngoài bản lĩnh này cũng sẽ đồng hành cùng một phong độ vững chãi hơn nữa trong khung gỗ của Trung Kiên.