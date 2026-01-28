Thủ môn Cao Văn Bình lên tiếng khi bị so sánh với Cha Eun Woo - thiên tài gương mặt đang dính scandal trốn thuế

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau loạt khoảnh khắc điển trai của thủ môn Cao Văn Bình tại VCK U23 châu Á 2026. Visual sáng, nụ cười hiền cùng chiều cao nổi bật khiến nam thủ thành sinh năm 2005 nhanh chóng được ưu ái gọi là "hotboy U23 Việt Nam". Thậm chí, báo Hàn Quốc sau khi thua U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ U23 châu Á, còn giật tít gọi Cao Văn Bình là "Cha Eun Woo của Việt Nam". Cha Eun Woo là mỹ nam hàng đầu Kbiz, người vẫn được mệnh danh là "thiên tài gương mặt".

Việc báo Hàn so sánh visual của Văn Bình với Cha Eun Woo đã là chuyện gây chú ý, nhưng lại diễn ra đúng thời điểm nam idol - diễn viên Hàn Quốc này đang vướng vào scandal liên quan đến trốn thuế, câu chuyện lại càng khiến dân mạng bàn tán rôm rả hơn. Trước những bình luận lan truyền trên mạng xã hội, Cao Văn Bình mới đây đã có phản ứng cực kỳ thoải mái và khiêm tốn.

Chia sẻ bên lề về khoảnh khắc ảnh của mình đặt cạnh ảnh của Cha Eun Woo, Văn Bình cười và nói vui: "Em cảm thấy da mặt của em không đẹp bằng da mặt anh này".

Một câu trả lời vừa thật thà, vừa duyên dáng, đúng chất của chàng thủ môn trẻ đang được yêu mến không chỉ bởi phong độ trên sân mà còn bởi tính cách gần gũi ngoài đời. Thái độ khiếm tốn và có chừng mực, không bàn luận đời tư của Văn Bình cũng được lòng netizen.

Thực tế, việc được so sánh với Cha Eun Woo cho thấy sức hút hình ảnh của Cao Văn Bình đang tăng lên nhanh chóng sau giải đấu. Tuy nhiên, nhiều netizen lại cảm thấy không nên để tên tuổi của Văn Bình gắn với một ngôi sao đanh dính scandal chấn động xứ Hàn. Khác với hào quang showbiz, Văn Bình vẫn giữ thái độ rất chừng mực, không quá bận tâm đến danh xưng hay những màn "đặt lên bàn cân" từ cư dân mạng.

Từ sân cỏ đến đời thường, Cao Văn Bình đang ghi điểm nhờ phong thái điềm đạm, sự khiêm tốn và nét duyên rất riêng. Còn chuyện giống hay không giống Cha Eun Woo, có lẽ với Văn Bình lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là… bắt bóng cho chắc và tiếp tục tiến xa trong sự nghiệp của mình.