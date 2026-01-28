Vừa về từ U23 châu Á, em út U23 Việt Nam gọi điện hỏi vay tiền đồng đội và cái kết ấm lòng

Vừa khép lại hành trình tại U23 châu Á, Lê Phát - em út của U23 Việt Nam - bất ngờ gây sốt MXH khi tham gia một thử thách đời thường: gọi điện hỏi vay tiền… đồng đội. Không kịch bản cầu kỳ, không chiêu trò, cuộc gọi ấy lại hé lộ một tình anh em giản dị mà ấm áp đúng chất phòng thay đồ U23 Việt Nam.

Nhân vật được Lê Phát chọn là Quốc Việt - người anh thân thiết, ngày thường hay sát cánh, chia sẻ cùng nhau cả trong tập luyện lẫn sinh hoạt. Bắt đầu cuộc gọi, Lê Phát mở lời khá ngại ngùng: “Anh Việt ơi, anh còn tiền không cho em vay. em mua xe".

Không vòng vo, Quốc Việt hỏi thẳng: “Bao nhiêu?”. Lê Phát ấp úng: “Cỡ 12 triệu, à tầm 10 triệu".

Câu trả lời của Quốc Việt khiến nhiều người nghe mà mỉm cười: “Ừ, bao nhiêu thì anh bank cho, bao giờ có thì gửi anh sau”.

Không điều kiện, không do dự. Khi Lê Phát thử thách thêm một nấc: “Nếu em vay mà không có để gửi lại thì sao?”, Quốc Việt vẫn bình thản: “Chưa có thì bao giờ nhận lương, thưởng thì gửi anh sau được mà".

Quốc Việt không ngần ngại cho em út Lê Phát vay tiền, giúp đỡ em hết mình (Ảnh: FBNV)

Đỉnh điểm là khi Lê Phát “đẩy kịch bản” lên cao trào: “Vậy anh cho em vay 50 triệu luôn đi". Và cái gật đầu gọn lỏn từ Quốc Việt: “Okie, gửi anh số tài khoản”. Lê Phát chỉ biết bật cười: “Okie luôn à, anh tuyệt vời!”. Và ngay khi kết thúc cuộc gọi, Quốc Việt còn nhắn tin cho Lê Phát nói cậu em hãy gửi số tài khoản để mình cho mượn tiền.

Không cần những lời hoa mỹ, cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đủ để thấy thứ tình cảm rất thật giữa các cầu thủ trẻ: sự tin tưởng, nghĩa tình và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ nhau sau mỗi giải đấu. Từ sân cỏ đến đời thường, U23 Việt Nam không chỉ ghi điểm bằng chuyên môn mà còn bởi những khoảnh khắc nhỏ bé, đáng yêu như thế - thứ khiến người hâm mộ yêu họ thêm một chút nữa.



