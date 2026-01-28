Đình Bắc chính miệng tiết lộ gu bạn gái, chỉ có 2 tiêu chí cực dễ nhưng cũng cực khó!

Chiều 27/1, trong buổi lễ vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam tại quê nhà Nghệ An sau thành tích giành HCĐ ở VCK U23 châu Á 2026, bên cạnh những tràng pháo tay chúc mừng thành tích, một chi tiết khiến khán giả không khỏi thích thú chính là màn bật mí tiêu chí chọn bạn gái của loạt cầu thủ trẻ đình đám. Và cái tên được chú ý nhất không ai khác chính là Đình Bắc.

Trước câu hỏi vui từ MC về "gu người yêu", tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ rất thẳng thắn nhưng cũng đầy chiều sâu: "Em nghĩ em cần một người luôn đồng hành cùng em trên chặng đường sự nghiệp và luôn tôn trọng quyết định của em".

Không nói nhiều về ngoại hình hay những tiêu chí hào nhoáng, câu trả lời của Đình Bắc khiến nhiều người nhận xét: nghe thì đơn giản, nhưng để làm được lại chẳng hề dễ. Đồng hành lâu dài, thấu hiểu và tôn trọng lựa chọn của một cầu thủ chuyên nghiệp - đó rõ ràng là thử thách không nhỏ.

Ngoài ra, việc Đình Bắc liên tục dính tin đồn hẹn hò với một Á hậu càng khiến chủ đề bạn gái, người yêu của ngôi sao U23 Việt Nam hot hơn bao giờ hết.

Đình Bắc tham gia buổi lễ vinh danh và giao lưu với người dân quê hương Nghệ An chiều 27/1 (Ảnh: Nghệ AN News)

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình lại mang đến không khí nhẹ nhàng, dễ thương và khá cụ thể: "Tiêu chí của em là phải tầm trên 1m50, biết nấu ăn, cute một tí". Gu bạn gái khá đời thường, gần gũi, khiến cả khán phòng bật cười vì sự chân thật và đáng yêu. Và thực tế, Cao Văn Bình cũng đã có một cô bạn gái khá xinh xắn, thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào khiến netizen chú ý.

Cao Văn Bình là thủ môn hot rần rần sau trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 (Ảnh: Nghệ An News)

Còn với tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, câu trả lời lại thiên về sự chín chắn: "Em nghĩ tiêu chí chọn bạn gái của em là người có học thức, đồng hành cùng em trên con đường sự nghiệp". Không màu mè, không gây sốc, nhưng lại cho thấy rõ định hướng nghiêm túc trong cả bóng đá lẫn cuộc sống.

Quốc Cường chia sẻ về gu bạn gái (Ảnh: Nghệ An News)

Ba cầu thủ, ba cá tính, ba "gu" khác nhau, nhưng điểm chung dễ nhận ra là tất cả đều hướng tới sự đồng hành và thấu hiểu - thứ không thể thiếu phía sau ánh hào quang sân cỏ. Còn câu hỏi lớn nhất lúc này có lẽ là: cô gái nào đủ tự tin đáp ứng được "gu" vừa dễ lại vừa khó của Đình Bắc đây?



