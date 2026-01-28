Khán giả đổ xô xem giải hạng 5 chỉ vì nữ trọng tài quá xinh, visual như búp bê, body bốc lửa

Bóng đá Italia vốn nổi tiếng với Serie A, nhưng thời gian gần đây, không ít fan lại bất ngờ đổ dồn sự chú ý về… các giải hạng dưới. Lý do không nằm ở những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, mà đến từ sự xuất hiện của một nữ trọng tài biên xinh đẹp mang tên Giuliana Vigile.

Giuliana Vigile, 23 tuổi, hiện đang làm trợ lý trọng tài tại các giải hạng tư Serie D và hạng năm Eccellenza trong hệ thống bóng đá Italia. Trên sân cỏ, cô gây ấn tượng với phong thái chuyên nghiệp, tự tin cầm cờ điều hành trận đấu. Còn ngoài đời, Giuliana lại là một influencer "đúng nghĩa" với hơn 102.000 người theo dõi trên Instagram.

Sinh ra tại Cesena (Italia), Giuliana được giới trọng tài đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Theo Gazzetta dello Sport, trong suốt ba năm làm việc ở các giải hạng dưới, cô liên tục nhận điểm số tích cực từ các giám sát viên của Hiệp hội Trọng tài Italia (AIA). Không chỉ xinh đẹp, Giuliana còn có học vấn ấn tượng khi từng theo học ngành Khoa học Quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Bologna.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Giuliana Vigile thực sự "viral" lại nằm ở cuộc sống ngoài sân cỏ. Nữ trọng tài trẻ gần như sống song song hai hình ảnh: một trợ lý trọng tài nghiêm túc trên sân và một người mẫu - influencer đầy cuốn hút trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô ngập tràn những bức ảnh du lịch sang chảnh, check-in nhà hàng cao cấp, khoe gu thời trang từ váy dạ hội quyến rũ đến bikini nóng bỏng khi đi biển.

Gazzetta dello Sport thậm chí còn nhận xét rằng sự xuất hiện "bằng xương bằng thịt" của Giuliana tại các trận đấu đã giúp lượng khán giả đến sân đông hơn đáng kể. Không ít fan thừa nhận họ bật TV hoặc tìm link xem các trận Serie D, Eccellenza… đơn giản vì muốn được nhìn thấy nữ trọng tài biên xinh đẹp này làm nhiệm vụ.

Trong phần bio trên Instagram, Giuliana để lại một câu đầy khí chất: "Pressure is a privilege" (Áp lực là một đặc ân). Một tuyên ngôn khá phù hợp với hình ảnh cô đang xây dựng: vừa nổi bật về ngoại hình, vừa nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp trọng tài.

