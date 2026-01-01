Sự thật về "ma thuật đen" của HLV Kim Sang-sik đã được hé lộ

Thay vì những lời trách móc sau trận thua đáng tiếc trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik đã dùng những lời động viên đầy tinh tế để giúp các cầu thủ U23 Việt Nam vượt qua cú sốc tâm lý, tạo tiền đề cho chiến thắng rực rỡ ở trận tranh huy chương đồng.

Thất bại trong một trận bán kết luôn là trải nghiệm nghiệt ngã với các cầu thủ trẻ. Sau trận thua U23 Trung Quốc, không khí trong phòng thay đồ của U23 Việt Nam từng có lúc chùng xuống bởi sự tiếc nuối và áp lực. Tuy nhiên, chính vào thời điểm đó, bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik đã lên tiếng. Thay vì xoáy sâu vào những sai lầm chuyên môn, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn cách tiếp cận đầy nhân văn để bảo vệ học trò.

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Văn Thuận bồi hồi nhớ lại lời dặn của thầy Kim: "Đó chỉ là một trận đấu thôi. Các bạn còn cả tương lai ở phía trước. Trận đấu đã qua rồi thì hãy để nó lại phía sau và hướng đến tương lai của mỗi người" . Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng này như một "liều thuốc" tinh thần đúng lúc, giúp những đôi chân trẻ thoát khỏi sự nặng nề để nhìn về mục tiêu phía trước.

HLV Kim Sang-sik luôn có nhắc nhở đặc biệt với học trò (Ảnh: AFC)

Chính nhờ cú hích tâm lý ấy, U23 Việt Nam đã có màn lột xác ngoạn mục trong trận tranh hạng Ba. Đối đầu với đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc, các chiến binh sao vàng đã thi đấu với tâm thế tự tin, bản lĩnh và giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm huy chương đồng quý giá.

Đứng sau thành công này, tiền đạo Lê Phát khẳng định không có "ma thuật đen" nào ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật linh hoạt của ban huấn luyện. Theo Lê Phát, dù thầy Kim rất nghiêm khắc trên sân tập, yêu cầu cực cao về kỷ luật và sự tập trung, nhưng ngoài đời ông lại là người cha, người chú gần gũi. Sự đối lập giữa tính kỷ luật trong công việc và sự ấm áp trong sinh hoạt đã tạo nên một tập thể đoàn kết, nơi mà các cầu thủ luôn sẵn sàng cháy hết mình vì màu cờ sắc áo.

Không có "ma thuật đen" nào cả, tất cả là nhờ sự nỗ lực, chuẩn bị kỹ lượng của BHL và cầu thủ (Ảnh: AFC)

Hành trình tại giải vô địch châu Á lần này không chỉ ghi dấu ấn về mặt chuyên môn với lối chơi phòng ngự kỷ luật, tấn công đồng bộ mà còn cho thấy một diện mạo mới của U23 Việt Nam: bản lĩnh hơn và không gục ngã trước nghịch cảnh. Những lời động viên của HLV Kim Sang-sik sau trận thua Trung Quốc chắc chắn sẽ là hành trang quý giá để lứa cầu thủ này vững bước hơn trên con đường sự nghiệp tương lai.