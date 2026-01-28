Vì sao Lý Hoàng Nam quá giỏi và nổi tiếng suốt nhiều năm nhưng vẫn là "Young Face" WeChoice Awards 2025?

Nghe thì tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục: Lý Hoàng Nam - cái tên đã quá quen mặt với người hâm mộ thể thao Việt Nam - vẫn đủ điều kiện lọt đề cử Young Face WeChoice Awards 2025. Khi nhiều người đã mặc định anh là “tượng đài”, là gương mặt kỳ cựu của quần vợt nước nhà, thì sự thật là tuổi đời của Lý Hoàng Nam vẫn thuộc thế hệ Young Face đúng nghĩa.

Trên bảng xếp hạng vote hiện tại, Lý Hoàng Nam đang góp mặt trong top đề cử với hàng trăm lượt bình chọn, đứng chung đường đua cùng loạt nhân vật nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù không ồn ào, không chiêu trò, cái tên Lý Hoàng Nam vẫn xuất hiện rất “đĩnh đạc” - đúng với phong cách của một VĐV lấy thành tích và sự bền bỉ làm trung tâm.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là: Hoàng Nam nổi tiếng từ quá sớm. Từ danh hiệu vô địch trẻ Wimbledon, đến vị trí tay vợt số 1 Việt Nam trong nhiều năm liền, rồi hàng loạt cột mốc lịch sử của quần vợt nước nhà - tất cả khiến công chúng có cảm giác anh đã “ở đỉnh cao từ rất lâu”. Nhưng trên giấy tờ, anh vẫn thuộc nhóm gương mặt trẻ tiêu biểu được WeChoice vinh danh.

Việc Lý Hoàng Nam xuất hiện tại Young Face WeChoice Awards 2025 không chỉ là câu chuyện tuổi tác, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ, kỷ luật và truyền cảm hứng. Đặc biệt là quyết định không phải ai cũng dám nghĩ dám làng, từ bỏ ngai vàng quần vợt để chuyển sang bộ môn pickleball vô cùng mới mẻ rồi cũng chính Hoàng Nam bước lên ngôi vô địch PPA Tour Asia Hàng Châu gây chấn động châu Á. Không cần viral mạng xã hội, không cần phát ngôn gây sốc, Hoàng Nam đại diện cho kiểu người trẻ âm thầm làm việc, chậm mà chắc, nhưng mỗi bước đi đều có trọng lượng và thành quả thì đủ gây ấn tượng.

Giữa một bảng xếp hạng nơi nhiều đề cử đến từ các lĩnh vực sáng tạo nội dung, giải trí hay đời sống xã hội, sự góp mặt của Lý Hoàng Nam mang đến một màu sắc rất khác: thể thao đỉnh cao, chuẩn mực quốc tế và tinh thần không bỏ cuộc. Và đó cũng chính là lý do dù “quá giỏi, quá nổi tiếng”, cái tên Lý Hoàng Nam vẫn hoàn toàn xứng đáng với hai chữ Young Face.

Fact không thể chối cãi: Có những người trẻ mà thành tựu đi trước tuổi rất xa - và Lý Hoàng Nam chính là một trường hợp như vậy.