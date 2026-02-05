Đình Bắc tương tác với cô gái nào cũng bị bàn tán, netizen bênh vực, chấm 10 điểm EQ vì cách ứng xử với drama

Sau màn trình diễn bùng nổ tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Từ phong độ trên sân cỏ đến đời sống ngoài lề, mọi động thái của nam cầu thủ đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cộng đồng mạng. Và cũng từ đây, một thực tế khá áp lực xuất hiện: Đình Bắc ở gần cô gái nào cũng dễ… thành đề tài bàn tán.

Dính nghi vấn hẹn hò Á hậu Cẩm Ly chỉ vì theo dõi, thả tim

Ngay sau khi đội tuyển trở về nước, Đình Bắc bất ngờ bị réo tên trong tin đồn hẹn hò với Á hậu Cẩm Ly. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam cầu thủ thường xuyên theo dõi, thả tim các bài đăng của nàng Á hậu trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, netizen còn nghi vấn cả hai từng đeo nhẫn đôi, vòng tay đôi, từ đó nhanh chóng "kết luận" mối quan hệ trên mức bạn bè.

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, những chi tiết bị soi này vẫn đủ để câu chuyện lan rộng, kéo theo hàng loạt suy đoán xoay quanh đời tư của Đình Bắc.

Đình Bắc dính tin đồn hẹn hò Á hậu Cẩm Ly

Một khoảnh khắc ngồi cạnh Á hậu Châu Anh cũng bị "đẩy thuyền"

Chưa kịp hạ nhiệt, Đình Bắc lại tiếp tục được gọi tên bên cạnh Á hậu Châu Anh chỉ vì cùng xuất hiện tại Lễ trao giải Cúp Chiến thắng. Cả hai có những tương tác rất bình thường, lịch sự, đúng tính chất sự kiện.

Thế nhưng, khoảnh khắc 1 giây Đình Bắc vô tình liếc ngang qua Châu Anh để nói chuyện cùng một người khác lại bị chụp màn hình đúng thời điểm, cắt ra một khung hình gây hiểu lầm. Từ đó, bức ảnh bị lan truyền với những lời bình luận xuyên tạc, khiến mối quan hệ giữa hai người bị đồn đoán theo hướng tiêu cực. Sự việc ồn ào tới mức Á hậu Châu Anh phải khoá phần bình luận trên trang cá nhân để tránh làm căng thẳng thêm dư luận.

Khoảnh khắc viral của Đình Bắc và Á hậu Châu Anh (Ảnh: MXH)

Chụp ảnh cùng Chu Thanh Huyền cũng không thoát khỏi soi xét

Gần đây nhất, khoảnh khắc Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải - chạy tới xin chụp ảnh cùng Đình Bắc cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Trong khoảnh khắc vô tư, Đình Bắc đặt tay ra sau lưng Chu Thanh Huyền theo phản xạ khi chụp hình chung.

Chỉ một giây ngắn ngủi ấy bị chụp màn hình, chia sẻ rầm rộ và bị bình luận theo hướng tiêu cực, dù thực tế đây là tình huống hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ hàm ý nào.

Chu Thanh Huyền xin chụp ảnh cùng Đình Bắc (Ảnh: Thang Nguyen)

Im lặng trước mọi đồn đoán, Đình Bắc được netizen lên tiếng bênh vực

Trước loạt tin đồn và những màn soi xét ngày càng dày đặc, Đình Bắc vẫn chọn cách im lặng. Không giải thích, không phản hồi, nam cầu thủ tập trung vào tập luyện và thi đấu, đúng với hình ảnh một cầu thủ trẻ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Nhiều netizen cũng lên tiếng bênh vực Đình Bắc, cho rằng với độ nổi tiếng hiện tại, chỉ một hành động vô tình cũng dễ bị cắt ghép, hiểu sai và viral ngoài tầm kiểm soát. Việc liên tục bị đặt vào tâm điểm dư luận là áp lực không nhỏ đối với một cầu thủ còn rất trẻ.

Từ những câu chuyện xoay quanh Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Châu Anh đến Chu Thanh Huyền, có thể thấy sức hút của Đình Bắc lúc này là điều không thể phủ nhận. Nhưng đi kèm với đó cũng là cái giá của sự nổi tiếng: mọi khoảnh khắc đời thường đều có thể trở thành đề tài bàn luận. Và trong khi mạng xã hội vẫn chưa ngừng xôn xao, Đình Bắc chọn cách im lặng - có lẽ cũng là lựa chọn an toàn nhất giữa vòng xoáy dư luận hiện tại.

Với tài năng cùng tinh thần bản lĩnh, sẵn sàng đối diện thử thách để bứt phá và chinh phục thành công, Nguyễn Đình Bắc đã góp mặt trong đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Cùng bình chọn và tiếp thêm động lực cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tại hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng TẠI ĐÂY.