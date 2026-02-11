Tiêu Chiến, Dương Mịch gặp rắc rối sau Đêm hội Weibo

Vừa qua làng giải trí Hoa ngữ đã có những khoảnh khắc đáng nhớ tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh trong Đêm hội Weibo 2025. Hàng trăm ngôi sao quy tụ, ánh đèn rực rỡ, những danh hiệu danh giá được xướng tên. Tiêu Chiến và Dương Mịch cùng đăng quang “Vua đêm hội” và “Nữ hoàng đêm hội” lần thứ ba. Tuy nhiên niềm vui vừa bắt đầu đã đẩy hai nghệ sĩ vào câu chuyện tranh cãi khó xử ngay sau đó.

Quang cảnh Đêm hội Weibo 2025. (Ảnh: Weibo)

Theo kế hoạch ban đầu, hàng ghế thứ hai khu vực trung tâm được sắp xếp cho ba gương mặt: Tân Chỉ Lôi ngồi giữa, Tiêu Chiến bên trái và Dương Mịch bên phải - một “tam giác vàng” cân bằng giữa thực lực diễn xuất, độ phủ truyền thông và giá trị thương mại. Tân Chỉ Lôi là chủ nhân giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Venice, được xem như biểu tượng của lớp diễn viên thực lực nên được ngồi ở vị trí trung tâm. Trong khi Dương Mịch, ba lần đăng quang Nữ hoàng Weibo, sở hữu sức hút công chúng và giá trị thương mại hàng đầu, là điểm hút truyền thông khó thay thế. Cách sắp xếp chỗ ngồi giữa hai cái tên này vô hình trung phản ánh bài toán quen thuộc của ngành giải trí cân bằng giữa chiều sâu tác phẩm và tầm ảnh hưởng thị trường. Còn Tiêu Chiến là diễn viên thu hút khán giả hâm mộ đông đảo nên được ưu ái xếp ở vị trí hàng đầu cùng hai người đẹp.

Thế nhưng, khoảng nửa giờ trước khi sự kiện bắt đầu, bảng tên của Tiêu Chiến bất ngờ bị xé bỏ khỏi ghế sofa ba chỗ. Một ghế đơn được đặt cạnh đó, còn Dương Mịch và Tân Chí Lôi vẫn ngồi cạnh nhau. Kết quả Tiêu Chiến không có chỗ ngồi đúng vị trí, buộc phải đứng suốt thời gian chờ nhận giải. Điều này đã châm ngòi cho cơn bão tranh cãi trên mạng xã hội Hoa ngữ nhiều ngày sau đó, đẩy câu chuyện âm ỉ về danh vọng và quyền lực ngầm của Cbiz nóng trở lại.

Nhân viên kiểm tra vị trí ghế ngồi trước giờ mở cửa hội trường. (Ảnh: Weibo)

Hình ảnh hàng ghế đầu trống chỗ, nghệ sĩ hàng sau đồng loạt từ chối ngồi xuống như một sự phản đối im lặng, cộng với tiếng la ó của khán giả đã khiến bầu không khí tại sự kiện có lúc mất kiểm soát. Chỉ một mảnh giấy bị xé, nhưng hậu quả lan nhanh ngay sau đêm hội. Hàng loạt chỉ trích nhắm đến Dương Mịch, rằng cô là người muốn giữ vị trí trung tâm, cạnh tranh với Tiêu Chiến và cho rằng chỉ mình sánh ngang với Tân Chỉ Lôi....

20h tối cùng ngày, đại diện của Dương Mịch đăng tải thông điệp công khai, gọi sự việc là “quá đột ngột, gây sốc và bất lực”, đồng thời yêu cầu ban tổ chức Đêm hội Weibo đưa ra lời giải thích. Chỉ trong một giờ, bài đăng thu hút hơn 1,45 triệu lượt thích.

Dương Mịch là Nữ hoàng Đêm hội Weibo 2025.

Đến 21h22, ban tổ chức lần đầu lên tiếng, thừa nhận nhân viên “mắc lỗi khi dán nội dung” và gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ cùng người hâm mộ. Nhưng lời xin lỗi này không làm dịu tình hình. Trái lại, nó bị cho là né tránh vấn đề cốt lõi, đổ trách nhiệm cho cá nhân mà không làm rõ quy trình.

Tiêu Chiến là Vua Đêm hội Weibo 2025.

Hai ngày sau, lời xin lỗi thứ hai được công bố, giải thích rằng trong quá trình kiểm tra sau khi hoàn tất sắp đặt lúc 14h, đã xảy ra “lỗi vận hành” liên quan đến khoảng trống ở hàng ghế thứ hai khu trung tâm. Ban tổ chức khẳng định Tiêu Chiến và đội ngũ của Dương Mịch không hề tham gia hay can thiệp vào việc di chuyển chỗ ngồi, đồng thời bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng.

Trong ngành giải trí Trung Quốc, vị trí trung tâm chưa bao giờ chỉ là một chiếc ghế mà còn đại diện cho thời lượng lên sóng, nguồn lực hậu thuẫn, tiếng nói và quyền lực mềm. Sự cố lần này chạm đúng vấn đề nhạy cảm tồn tại từ rất lâu. Khi bảng tên của Tiêu Chiến bị xé, chiếc sofa ba chỗ bỗng biến thành hai chỗ khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Ai là người được lợi nhiều nhất từ sự sắp xếp đó?

Dương Mịch tại vị trí ngồi ở khán phòng. (Ảnh Weibo)

Ban đầu, mũi dùi dư luận nhắm vào Dương Mịch với cáo buộc “chiếm vị trí trung tâm”. Nhưng khi các thông tin chính thức và lịch trình hậu trường được công bố, làn sóng chỉ trích dần chuyển hướng sang khâu tổ chức và quản lý thiếu khoa học của ban tổ chức. Thực tế, khi lên sân khấu nhận giải, Tiêu Chiến, Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi đều lịch sự nhường vị trí trung tâm cho nhau - một chi tiết cho thấy cuộc chiến không nằm ở nghệ sĩ, mà ở những quy tắc ngầm phía sau ánh đèn.

Hai lần xin lỗi của ban tổ chức vẫn chưa đủ để xoa dịu nghi ngờ, bởi thiếu minh bạch trong quy trình và phản ứng khủng hoảng chậm chạp. Với Tiêu Chiến, việc đứng suốt sự kiện được người hâm mộ xem là cách bảo vệ phẩm giá; với Dương Mịch, phản ứng mạnh mẽ lại khiến cô bị gán mác có tội trong một câu chuyện không do mình tạo ra.