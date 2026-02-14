Drama ngoại tình 27 Tết: Vợ chồng diễn viên “ông ăn chả bà ăn nem”, hiên ngang qua đêm tại nhà nhân tình

Sáng 14/2 (27 Tết), tờ Star News đưa tin, vợ chồng nam diễn viên Choi Dong Seok (phim Dead Man) đã vướng vào vụ scandal ngoại tình, "ông ăn chả bà ăn nem" gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Nguồn tin cho biết, vụ drama khởi phát sau khi vợ Choi Dong Seok - phát thanh viên Park Ji Yoon, tố ông xã ngoại tình với cô A. Đồng thời, phát thanh viên Park còn hùng hổ đâm đơn kiện A để đòi bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà tiểu tam đã gây ra cho mình.

Ngay lập tức, nam diễn viên họ Choi đã phủ nhận cáo buộc do bà xã đưa ra: "Những tuyên bố của cô ấy hoàn toàn vô căn cứ". Không chỉ đưa ra thông báo phản pháo, Choi Dong Seok còn tố ngược vợ đã quan hệ ngoài luồng với 1 người đàn ông tên B. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên đã đâm đơn kiện nhắm vào cả vợ lẫn anh B nhằm đòi bồi thường cho những tổn thương về mặt tinh thần mà mình phải chịu đựng.

Drama "ông ăn chả bà ăn nem" của Choi Dong Seok - Park Ji Yoon khiến cả mạng xã hội xứ Hàn dậy sóng. Ảnh: Naver

Giữa tâm bão scandal, Park Ji Yoon ra thông báo nhấn mạnh: "Trong thời gian chung sống với Choi Dong Seok, tôi chưa bao giờ ngoại tình hay có hành vi trái đạo đức nào gây ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của mình". Song song với đó, phát thanh viên họ Park thừa nhận đã ngủ qua đêm ở nhà anh B song lại khẳng định: "B là người đồng tính, chồng tôi cũng biết rõ về điều đó mà". Nhưng nam diễn viên họ Choi đã bác bỏ phát ngôn của bà xã và quyết đâm đơn kiện đàng gái cùng nhân tình của cô này vì tội ngoại tình.

Sau đó, tòa án đã bác đơn kiện của cả Choi Dong Seok lẫn Park Ji Yoon với lý do thiếu bằng chứng.

Trong diễn biến mới nhất, nam diễn viên họ Choi đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án quận Jeju với quyết tâm bắt Park Ji Yoon cùng anh B phải trả giá vì lén lút quan hệ sai trái sau lưng mình.

Choi Dong Seok quyết theo đuổi vụ kiện tới cùng nhằm bắt Park Ji Yoon phải bồi thường tổn thương về mặt tinh thần cho anh. Ảnh: Naver

Choi Dong Seok - Park Ji Yoon kết hôn vào năm 2009. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 1 con trai và 1 con gái. Sau 14 năm bên nhau, cặp đôi quyết định ly hôn vào tháng 10/2023 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Và tới nay, những cơn sóng ngầm cùng drama "ông ăn chả bà ăn nem" trong cuộc hôn nhân của 2 người họ mới bị bung bét.

Choi Dong Seok sinh năm 1978, là diễn viên kiêm phát thanh viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh từng tạo được dấu ấn tốt đẹp qua bộ phim điện ảnh mang tên Dead Man hồi năm 2024. Trong khi đó, Park Ji Yoon kém Choi Dong Seok 1 tuổi, là phát thanh viên nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ lối dẫn duyên dáng. Nhưng giờ đây, hình tượng của cả Choi Dong Seok lẫn Park Ji Yoon đều bị sụp đổ sau màn đấu tố ngoại tình khét lèn lẹt trên mặt báo.

Choi Dong Seok - Park Ji Yoon từng là cặp đôi đẹp, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng xứ Hàn. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo