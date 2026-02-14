Trấn Thành mời người yêu cũ đi xem phim

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hồ gây chú ý khi chia sẻ poster thiệp mời tham dự buổi công chiếu đặc biệt của Thỏ Ơi!! tại Hà Nội. Đính kèm thiệp mời là dòng trạng thái: "Hẹn mai gặp thỏ ơi". Bài đăng của Mai Hồ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, và nhiều netizen nói vui nữ diễn viên là một trong những khách mời được mong chờ nhất sự kiện.

Lý do khiến động thái này gây chú ý là bởi Trấn Thành từng có thời gian hẹn hò với Mai Hồ. Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm trước khi chính thức "đường ai nấy đi". Sau chia tay, Trấn Thành và Mai Hồ không còn nhắc đến nhau thường xuyên nhưng mối quan hệ giữa cả hai không hề căng thẳng.

Mai Hồ chia sẻ thiệp mời tham gia buổi công chiếu đặc biệt của Thỏ Ơi!! và hẹn gặp tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, việc Trấn Thành mời người yêu cũ đến sự kiện và Mai Hồ thoải mái chia sẻ thiệp mời với tâm thế hào hứng cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa cả hai không hề căng thẳng. Ngược lại, nhiều người cho rằng cả hai đã có thể giữ được sự văn minh, tôn trọng sau khi khép lại chuyện tình cảm.

Thực tế, trong showbiz Việt, không nhiều cặp đôi cũ có thể duy trì sự thoải mái như vậy sau chia tay. Dưới bài đăng của Mai Hồ, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thích thú trước thái độ thoải mái của Trấn Thành và Mai Hồ, và càng trông ngóng sự hội ngộ của cả hai trên thảm đỏ.

Trấn Thành và Mai Hồ vẫn đối với nhau như những người bạn, đồng nghiệp trong nghề. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Hari Won, Trấn Thành từng có thời gian mặn nồng với người đẹp Mai Hồ. Không chỉ thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện giải trí, Trấn Thành và Mai Hồ còn thu hút sự quan tâm khi dành cho nhau những lời yêu thương trên mạng xã hội. Cả hai đã hẹn hò được 2 năm trước khi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2014.

Hậu chia tay, Trấn Thành và người cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Nói về việc chia tay nam MC nổi tiếng, trong một chương trình truyền hình, Mai Hồ từng bộc bạch: "Trước kia, tôi cảm thấy cần một người như Trấn Thành. Nhưng đến giai đoạn này tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông điềm đạm hơn. Trong mắt tôi, Trấn Thành là người rất tốt nhưng đến giờ phút này tôi cảm thấy cuộc chia tay của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn".

Hiện tại, cả hai đều có cuộc sống riêng. Trấn Thành đang hạnh phúc bên Hari Won và tập trung cho các dự án điện ảnh, trong khi Mai Hồ tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng Việt kiều và con gái kháu khỉnh.