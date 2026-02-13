Trong phim Thỏ Ơi!!, Vĩnh Đam và LyLy đảm nhận vai trò cặp đôi trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngay khi phim chưa ra mắt, Vĩnh Đam đã có loạt động thái khiến mạng xã hội dậy sóng vì bị cho là "xào couple" để quảng bá phim.

Cụ thể, nam diễn viên bị soi liên tục đăng lại các clip của LyLy trên TikTok, và thậm chí còn in hình LyLy lên áo, kèm theo những dòng trạng thái thể hiện tình cảm công khai. Một số bài đăng với nội dung khẳng định đầy ẩn ý nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng đồng thời cũng kéo theo làn sóng tranh cãi.

Nhiều khán giả cho rằng cách quảng bá này khá lộ liễu, đặc biệt trong bối cảnh LyLy được công chúng biết đến với mối quan hệ đặc biệt cùng ca sĩ Anh Tú. Chính vì vậy, một bộ phận fan của LyLy và Anh Tú bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc "đẩy thuyền" quá đà dễ gây hiểu lầm và không phù hợp với đời tư của nữ ca sĩ. Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, Vĩnh Đam sau đó đã nhanh chóng xóa các bài đăng gây tranh cãi.

Bài đăng "xào couple" lộ liễu của Vĩnh Đam với Lyly. Ảnh: Chụp màn hình

Vĩnh Đam đã nhận câu hỏi liên quan đến chiếc áo gây tranh cãi vừa qua. Nam diễn viên chia sẻ: "Nói thiệt là tôi hèn lắm, sợ bị chửi. Từ trước đến giờ tôi chưa có cơ hội tham gia một bộ phim điện ảnh, nên những gì đã làm vì tôi tưởng nó hay và vui. Tấm hình đó là ngày đầu tiên mọi người lên Đà Lạt quay cùng nhau, tôi chỉ muốn tấu hề để góp chút niềm vui thôi nhưng không ngờ mọi người không vui, nên tôi xoá".

Vĩnh Đam giải thích về hành động xoá bài đăng liên quan đến LyLy

Về phía LyLy, cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không muốn dùng câu chuyện tình cảm như một "chiêu" để gây chú ý cho bộ phim. Nữ ca sĩ tuyên bố: "Không phải không dám tạo couple nhưng thật sự là tôi không thích. Trước đây tôi đã làm nhạc với tiêu chí không dùng tình cảm để PR cho sản phẩm, quan trọng nhất vẫn là chất lượng bài hát đó như thế nào. Đối với Thỏ Ơi!! tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ bộ phim này đủ mạnh để không cần dùng đến chiêu đó thu hút sự chú ý của mọi người. Chemistry nếu có thì càng tốt nhưng quan trọng vẫn là chất lượng bộ phim.

Khi nghe Vĩnh Đam chia sẻ về chuyện xoá ảnh gây tranh cãi, LyLy cũng tiết lộ thêm thời điểm đó đã nhắn tin cho đàn em như một cách động viên tinh thần. Tuy nhiên về quan điểm thì LyLy chắc nịch không thích "xào couple".

Lyly tuyên bố thẳng thừng không thích "xào couple" với bạn diễn

Ngay khi được công bố là một trong những cast chính của bộ phim điện ảnh Thỏ Ơi!!, cái tên Vĩnh Đam nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Việc đảm nhận vai nam chính trong dự án mới của Trấn Thành giúp Vĩnh Đam có màn lộ diện đáng chú ý trên đường đua điện ảnh, nhưng cũng kéo theo không ít ồn ào khi những tranh cãi cũ của anh bất ngờ bị "đào" lại.

Theo đó, không ít cư dân mạng nhắc lại scandal phát ngôn liên quan đến cộng đồng LGBT của Vĩnh Đam, từ đó rộ lên tranh cãi về việc lựa chọn diễn viên của Trấn Thành cũng bị đặt lên bàn cân, tạo nên làn sóng tranh luận kéo dài. Tại họp báo, Vĩnh Đam đã có lên tiếng khi được hỏi về những phát ngôn năm xưa.

"Thật sự thì bây giờ cũng là năm 2026 rồi, bản thân mình cũng hi vọng những sai lầm, hiểu lầm trong quá khứ được mọi người châm chước bỏ qua, cùng nhau hướng tới năm 2026 với nhiều điều tốt đẹp. Mình nghĩ bản thân một người nghệ sĩ có tốt hay không là dựa vào những tác phẩm và hành xử của họ trong lĩnh vực nghệ thuật. Hi vọng những sản phẩm mà Vĩnh Đam sắp mang tới cho khán giả sẽ là những bước khẳng định để khán giả nhìn nhận một Vĩnh Đam đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thông qua những sự cố, sai lầm và điều mà khán giả chưa hài lòng trong quá khứ sẽ làm Vĩnh Đam thay đổi và tốt hơn mỗi ngày", nam diễn viên bộc bạch.