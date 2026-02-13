Trấn Thành: "Ba mẹ dạy là một chuyện, mình lớn lên sao là một chuyện khác"

Sự kiện ra mắt phim Thỏ Ơi!!! được đông đảo khán giả quan tâm đã diễn ra vào tối 12/2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt là Tóc Tiên, Hoa hậu Kỳ Duyên, MLee, Anh Tú Atus... cũng có mặt ở sự kiện để ủng hộ cho Trấn Thành.

Trong phần giao lưu với truyền thông, trước những tranh luận xoay quanh các câu chữ bị cho là nhạy cảm trong phim liệu có ảnh hưởng đến thế hệ trẻ hay không, Trấn Thành đã có phản hồi thẳng thắn. Đạo diễn cho biết bộ phim đã được dán nhãn dành cho khán giả trên 18 tuổi, vì vậy không hướng đến đối tượng trẻ em. Theo anh, trách nhiệm quản lý thuộc về phụ huynh, để lựa chọn cho con xem những thứ phù hợp.

“Phim này dành cho người trên 18, hết trẻ rồi. Còn với mấy đoạn best cut đăng trên mạng, mình là phụ huynh thì phải cấm con xem những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì tự quản lý con cái chứ sao hóng chờ người ta làm phim”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành cũng nhấn mạnh rằng mỗi tác phẩm đều có đối tượng khán giả riêng. Theo anh, khi đã có con cái, cha mẹ cần chủ động định hướng, kiểm soát nội dung mà con tiếp cận để tránh những ảnh hưởng không phù hợp.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Hồi xưa tất cả chúng ta ở đây có lớn coi không? Rồi chúng ta cũng tự lớn, cũng tự chọn nói hay không nói những từ đó”. Anh cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn hành vi và cách ứng xử khi trưởng thành. Tất cả đều có lựa chọn của mình. Ba mẹ dạy là một chuyện, mình lớn lên sao là một chuyện khác”.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật, kiểm duyệt nội dung và trách nhiệm giáo dục trong gia đình.

Tại họp báo phim, Trấn Thành khẳng định: "Tiêu chí của Thành là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong 'Thỏ Ơi!!' đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đều thắng vai một cách thuyết phục". Anh khẳng định tiêu chí lựa chọn không nằm ở mối quan hệ hay danh tiếng sẵn có.

Những gương mặt hoàn toàn mới, thậm chí chưa từng chạm ngõ điện ảnh, vẫn có thể được trao cơ hội nếu phù hợp. Nam nghệ sĩ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy sự chân thật và yếu tố bất ngờ cho tác phẩm, thay vì chọn phương án an toàn nhưng dễ khiến khán giả cảm thấy quen thuộc, thiếu đột phá.

Thỏ Ơi!!! là một trong những phim góp mặt trên đường đua Tết Nguyên đán 2026, cạnh tranh cùng Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở.