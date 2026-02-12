Kaity Nguyễn lại bị kéo vào chuyện của WEAN và Naomi

Sau thời gian chia tay, WEAN và Naomi gây xôn xao khi sánh đôi xuất hiện ở một sự kiện giải trí. Không chỉ thoải mái chụp hình chung, WEAN và Naomi còn được bắt gặp ra về trên cùng một chiếc xe, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ hiện tại.

Giữa lúc câu chuyện tình cảm của cặp đôi cũ thu hút sự chú ý, Kaity Nguyễn bất ngờ bị réo tên. Trước đó, nữ diễn viên từng vướng nghi vấn là “người thứ ba” khi có hình ảnh thân thiết với WEAN trong dịp Halloween. Khi tin đồn WEAN và Naomi gương vỡ lại lành, nhiều netizen đột nhiên quay sang chỉ trích Kaity Nguyễn, cho rằng cô là người chen vào mối quan hệ của cặp đôi này.

WEAN và Naomi vướng nghi vấn tái hợp sau thời gian rạn nứt. Nguồn: @hieumeephim

Vào dịp Halloween năm 2025, WEAN từng gây xôn xao khi nắm tay Kaity Nguyễn tham gia sự kiện. Nguồn: Tổng hợp

Một số netizen bất ngờ tấn công Kaity Nguyễn, cho rằng cô là người xen vào giữa mối quan hệ của WEAN và Naomi. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, một số netizen khác đã check lại mốc thời gian, WEAN và Naomi thông báo đã chia tay vào tháng 5/2023. Trong khi đó, hình ảnh WEAN và Kaity Nguyễn xuất hiện vào cuối tháng 11/2025. Chính vì vậy, không ít người lên tiếng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng việc gán cho là “người thứ ba” là thiếu căn cứ.

Dưới các bài đăng liên quan, hàng loạt bình luận bày tỏ quan điểm rằng chuyện tình cảm của WEAN và Naomi đã khép lại từ trước, nên việc Kaity Nguyễn bị kéo vào lùm xùm là không công bằng. Một số ý kiến còn cho rằng khán giả cần tỉnh táo trước những suy đoán chưa được xác thực.

Trước khi vướng nghi vấn tái hợp với bạn gái cũ, WEAN và Kaity Nguyễn từng dính tin đồn hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Kaity Nguyễn được xem là một trong những nữ diễn viên Gen Z nổi bật của màn ảnh Việt. Vai diễn ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Em Chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn) đã giúp cô ghi dấu mạnh mẽ và nhanh chóng đến gần hơn với khán giả. Sau thành công đầu tay, Kaity Nguyễn liên tục được tin tưởng giao những vai quan trọng trong loạt dự án điện ảnh như Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ…

Trong một cuộc trò chuyện cách đây không lâu, Kaity Nguyễn thổ lộ: "Tình yêu là phải có trong cuộc sống của một diễn viên. Khi mình yêu, có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều đó rất cần cho công việc diễn viên để mình đào sâu vào chính nội tâm của mình. Mình là nghệ sĩ và 26 tuổi, nói mình không có tình yêu là nói xạo.

Mình phải có tình yêu chứ, tình yêu là gia vị rất cần thiết trong cuộc sống. Không yêu là mình đang mất đi một món ngon rồi. Việc kết hôn là duyên, tới là tới còn chưa tới thì mình cũng đừng gấp. Thế hệ phụ nữ bây giờ rất độc lập. Từ từ cũng cưới thôi, không có gì gấp. Mọi người thấy tôi mạnh mẽ trong công việc thôi chứ khi yêu, tôi rất dễ thương, nhẹ nhàng, ngây thơ".