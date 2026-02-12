Lộ diện trong biệt thự nhà Cường Đô La ngày đặc biệt, Subeo gây chú ý vì điều thay đổi này

Mới đây, Cường Đô La đã chia sẻ loạt khoảnh khắc mừng sinh nhật bên gia đình trong không gian biệt thự sang trọng. Bữa tiệc diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của bà xã Đàm Thu Trang cùng các con. Bên cạnh những lời khen cho khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, của gia đình thì nhân vật chiếm trọn sự chú ý của cư dân mạng lại là Subeo.

Trong khung hình quây quần, Subeo xuất hiện với diện mạo trưởng thành rõ rệt. Cậu bé gây chú ý khi nay đã đeo kính, gương mặt chững chạc và phong thái điềm tĩnh hơn hẳn so với hình ảnh trước đây. Cường Đô La nay cũng đã phải nhón chân mới có thể hôn con trai. Nếu như ngày nào Subeo còn là cậu nhóc nhỏ nhắn thường nép sau bố mẹ, thì nay cậu đã cao lớn, ra dáng thiếu niên. Nhiều người nhận xét Subeo ngày càng ra dáng anh cả trong gia đình.

Cường Đô La hạnh phúc đón sinh nhật ấm cúng bên vợ và các con (Clip: Cường Đô La)

Anh phải kiễng chân mới có thể hôn má con trai (Ảnh: FBNV)

Cường Đô La và các con sinh sống trong căn biệt thự bề thế, hoành tráng (Ảnh: FBNV)

Sau khi về chung nhà Cường Đô La, Đàm Thu Trang dành hầu hết thời gian để chăm sóc các con và kinh doanh riêng. Mẹ bỉm nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" hào môn cũng luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con. Dù hết mực yêu thương và chăm sóc cho nhóc tỳ nhưng cựu người mẫu cũng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Doanh nhân Cường Đô La được khen vì dạy con trai tốt, mối quan hệ Subeo và mẹ kế cũng rất thân thiết (Ảnh: FBNV)

Không chỉ được nhận tình thương từ Đàm Thu Trang, Subeo còn xem bố dượng Kim Lý như một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ: "Henry (Subeo) hiện đang ở lứa tuổi khó bảo nhất, cha mẹ luôn sai, con là đúng. May mắn là tôi có anh Kim đồng hành và trò chuyện. Subeo được học trong môi trường nước ngoài nên rất phù hợp để nói chuyện với anh Kim.

Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn nhận với khía cạnh tích cực. Tự dưng tôi gặp một người nước ngoài rất phù hợp với con để chia sẻ mọi thứ. Tôi và anh Cường khó có thể nói chuyện được với con như anh Kim. Ở lứa tuổi này các bạn ấy chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn làm công việc gì với gia đình cả. Nhưng trộm vía, Subeo có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn".