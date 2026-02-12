Tin buồn ngày 25 Tết: Tài tử phim "Ngã Rẽ Cuộc Đời" đột ngột qua đời

Ngày 12/2, tờ NBC News đưa tin nam diễn viên James Van Der Beek đã qua đời ở tuổi 48. Gia đình cố nghệ sĩ đã thông báo tin buồn này bằng 1 bài viết trên MXH: "James Van Der Beek yêu quý của gia đình chúng tôi đã ra đi. James Van Der Beek đã trải qua những ngày cuối đời với lòng dũng cảm, niềm tin và sự thanh thản. Gia đình có rất nhiều điều liên quan đến mong muốn của James Van Der Beek muốn được chia sẻ với công chúng, nhưng ngày đó sẽ đến trong tương lai. Hiện tại, chúng tôi muốn được giữ sự riêng tư, yên bình sau khi người chồng, người cha, người con, người anh của mình bất ngờ từ giã trần thế".

Sự ra đi đột ngột của James Van Der Beek đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người yêu điện ảnh và truyền hình Hollywood. Còn nhớ, tài tử này nổi tiếng khắp thế giới, trở thành chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái nhờ vai diễn Dawson Leery trong phim truyền hình Ngã Rẽ Cuộc Đời (Dawson's Creek).

James Van Der Beek qua đời ở tuổi 48. Ảnh: Getty Images.

Nguyên nhân qua đời của James Van Der Beek được cho là vì căn bệnh hiểm nghèo. Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào năm 2023. Từ tháng 9/2025, sức khỏe của nam diễn viên này đã giảm sút, suy yếu trầm trọng.

Thời điểm đó, dàn diễn viên phim Ngã Rẽ Cuộc Đời đã hội ngộ trong 1 buổi gây quỹ từ thiện ở New York (Mỹ) để quyên tiền hỗ trợ James Van Der Beek. Tuy nhiên, James Van Der Beek không thể tham gia vì tình trạng thể chất bất ổn, cơ thể quá gầy gò. Dù vậy, anh vẫn gửi một video ghi hình tại nhà để tri ân đồng nghiệp và khán giả luôn dành sự yêu thương cho mình.

Hình ảnh gầy yếu của James Van Der Beek (ảnh phải) sau mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Ảnh: Yahoo.

Thời trẻ, James Van Der Beek từng là chàng trai trong mộng của mọi cô gái sau vai nam chính trong phim truyền hình Ngã Rẽ Cuộc Đời. Ảnh: Page Six.

James Van Der Beek sinh năm 1977. Anh vụt sáng, nổi tiếng toàn cầu nhờ truyền hình dài 6 phần Ngã Rẽ Cuộc Đời. Bộ phim lên sóng 1998, nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" không chỉ đối với giới trẻ Mỹ mà còn trên toàn cầu khi khắc họa cuộc sống tuổi mới lớn một cách chân thật, đồng thời khéo léo lồng ghép các bài học giáo dục. Sau Ngã Rẽ Cuộc Đời, James Van Der Beek còn gây ấn tượng với loạt phim ăn khách khác như The Rules of Attraction, Đội biệt động Texas, Đại họa…

