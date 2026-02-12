Rò rỉ tin nội bộ gây sốc của BTS?

BTS hiện đang chuẩn bị tái xuất làng nhạc với album mới Arirang. Đây dự kiến là màn comeback lớn nhất, có tầm ảnh hưởng toàn cầu, khẳng định vị thế của nhóm sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chuyến lưu diễn của BTS cũng là chủ đề nóng hổi khiến cả thế giới phải dõi theo.

Trước sự chú ý đổ dồn vào sự trở lại của BTS, không có gì ngạc nhiên khi các nguồn tin Hollywood cũng để ý đến nhóm nhạc 7 thành viên, bao gồm cả Crazy Days & Nights - một nguồn tin nổi tiếng chuyên "tiết lộ tin đồn". Và những thông tin xoay quanh "một nhóm nhạc Kpop hạng A" mà Crazy Days & Nights tiết lộ đang khiến công chúng xôn xao khắp các mặt trận mạng xã hội.

BTS vào tầm ngắm của Crazy Days & Nights - nguồn tin nổi tiếng chuyên "tiết lộ tin đồn" ở Hollywood. Ảnh: Weverse

Theo đó, trang tin này hé lộ tin đồn gây sốc vào ngày 9/2: "Công ty quản lý của nhóm nhạc Kpop hạng A này đang xuống dốc không phanh. Họ đang lên kế hoạch vắt kiệt sức nhóm đến từng đồng xu. Vấn đề duy nhất là các thành viên trong nhóm ghét nhau. Chỉ có một người muốn tiếp tục làm nhạc. Những người khác thì đi nhậu nhẹt, lái xe khi say xỉn hoặc lợi dụng danh tiếng để dụ dỗ các cô gái trẻ ngủ với mình". Trang web này tiết lộ thông tin cho rằng nhóm nhạc đó là BTS.

Thông tin này lập tức gây bão các trang mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra "bán tín bán nghi", ngờ vực BTS. Song phần lớn fan đều cho rằng đây là tin đồn không có bằng chứng, chưa được xác thực, không loại trừ khả năng antifan tạo ra để bôi nhọ nhóm.

Ảnh: Koreaboo

Trang tin Hollywood tiết lộ tin đồn không mấy tốt đẹp về nội bộ BTS. Ảnh: Koreaboo

Ra mắt vào năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels), BTS (Bangtan Sonyeondan) đã viết nên một chương lịch sử hào hùng, biến mình từ những "kẻ ngoại đạo" đến từ một công ty nhỏ thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Nhóm gồm 7 thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook, mỗi người mang một màu sắc cá tính riêng biệt nhưng hòa quyện thành một khối thống nhất đầy sức mạnh. Sự nghiệp của BTS là một chuỗi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: từ việc là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với siêu phẩm Dynamite, nhận nhiều đề cử Grammy danh giá, cho đến việc tổ chức các tour diễn cháy vé tại những sân vận động huyền thoại như Wembley hay Rose Bowl.

Đến năm 2026, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chính thức tái hợp đầy đủ các thành viên, BTS không chỉ đơn thuần là một nhóm nhạc Kpop mà đã trở thành "Hoàng tử Pop" thế kỷ 21, sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cả chính trị và xã hội thông qua các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của họ không chỉ nằm ở những bản hit tỷ view hay vũ đạo điêu luyện, mà còn ở thông điệp nhân văn về lòng tự trọng và tình yêu bản thân (Love Yourself) - sợi dây kết nối bền chặt với cộng đồng người hâm mộ ARMY khổng lồ. Với di sản âm nhạc đồ sộ và tinh thần vượt khó đầy cảm hứng, BTS vẫn giữ vững vị thế huyền thoại sống, là người mở đường đưa văn hóa Hàn Quốc thống trị bản đồ giải trí thế giới.

BTS là nhóm nhạc nam số 1 Kpop. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo