Rapper xúc phạm BTS nhận cái kết đắng

Rapper kiêm nhà sản xuất B-FREE được người hâm mộ Kpop biết đến nhiều nhất qua mâu thuẫn lâu năm với Suga - RM (BTS). Năm 2022, rapper này từng phát hành album "diss" thẳng mặt BTS bán linh hồn làm idol, là "những người đàn ông trưởng thành hành xử như trẻ con". B-FREE trở thành "kẻ thù" trong mắt ARMY - cộng đồng người hâm mộ BTS.

Đến ngày 2/1, nam rapper này đã bị kết án tù vì tội hành hung và gây thương tích. Vào tháng 6/2024, nam rapper có tên thật là Choi Sung Ho đã hành hung cư dân A trước 1 tòa nhà chung cư ở Seoul, Hàn Quốc. "Kẻ thù" của BTS cãi nhau với bảo vệ, la hét, chửi bới và bấm còi xe máy tại cổng chính khu nhà, khi cư dân A phàn nàn về tiếng ồn.

B-FREE hành hung cư dân chung cư vào năm 2024. Ảnh: X

B-FREE đáp trả bằng những lời lẽ tục tĩu hơn, và khi bị đối chất trực tiếp, nam rapper đã "tác động vật lý" cư dân A. Nạn nhân bị rách da mặt, gãy xương 3 góc và tổn thương thần kinh thị giác ở mắt phải, dẫn đến suy giảm thị lực, cần 8 tuần điều trị y tế.

Đối với vụ tấn công tàn bạo này, phòng số 3 Tòa án Hình sự cấp cao Seoul đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới vào ngày 2/1/2026, tuyên phạt B-FREE 1 năm 4 tháng tù giam. Tòa tuyên bố: "Hành vi của bị cáo rất đáng lên án, và vì nạn nhân có thể bị tổn thương vĩnh viễn ở mắt phải, nên việc trừng phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi".

"Kẻ thù của BTS" bị tuyên 1 năm 4 tháng tù giam. Ảnh: X

B-FREE có tên thật là Choi Sung Ho, sinh năm 1985 tại Hawaii, Mỹ. Anh nổi tiếng là một trong những nhân vật tài năng nhưng cũng đầy thị phi nhất của làng Hip-hop Hàn Quốc. B-FREE mang tư duy phóng khoáng và cái tôi cực lớn vào âm nhạc, sớm khẳng định vị thế khi gia nhập và trở thành trụ cột của Hi-Lite Records.

Sự nghiệp của B-FREE đạt đến đỉnh cao với album Korean Dream (2014) – tác phẩm giúp anh giành giải "Album Rap & Hip-hop xuất sắc nhất" tại Korean Music Awards lần thứ 12. Anh được đánh giá cao nhờ kỹ năng viết lời sắc sảo, flow chắc chắn và khả năng sản xuất âm nhạc biến hóa từ Boom bap cổ điển đến những thể loại thực nghiệm táo bạo. Hiện tại, anh hoạt động dưới nhãn hiệu riêng mang tên Free From Hell, tiếp tục theo đuổi dòng nhạc Hip-hop thuần túy và không thỏa hiệp với thị trường.

Tuy nhiên trái ngược với tài năng âm nhạc, đời tư của B-FREE lại là một chuỗi những scandal chấn động khiến anh trở thành "kẻ phản diện" trong mắt nhiều người. Đây không phải lần đầu tiên B-FREE gây ồn ào dư luận. Trước đó, nam rapper bị buộc tội hút cần sa, hành hung rapper Kingchi Mane dẫn đến việc bị cảnh sát điều tra vào năm 2020. Dù âm nhạc được đánh giá cao nhưng những ồn ào bên lề đã làm B-FREE mất điểm trong mắt khán giả.

B-FREE là "kẻ thù" của BTS. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo