Diễn viên Phương Hải qua đời

Diễn viên Phương Hải (tên đầy đủ Hoàng Phương Hải) qua đời sáng 11/2 tại Hà Nội, hưởng thọ 66 tuổi. Thông tin từ gia đình cho biết bà mất hồi 7h24 ngày 11/2, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Theo cáo phó, lễ viếng diễn ra vào 9h15 ngày 14/2 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức lúc 10h45 cùng ngày. Linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại Nghĩa trang Cầu Bốc, Hà Nội.

Diễn viên Phương Hải từng đóng một số vai phụ trong các phim truyền hình, hài dân gian.

Diễn viên Phương Hải sinh năm 1961 tại Hà Nội. Sự ra đi của diễn viên Phương Hải khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp tiếc thương.

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên, họa sĩ Quế Chi cho biết chị là người đầu tiên mời Phương Hải tham gia đóng phim cách đây khoảng 15 năm. Thời điểm đó, Phương Hải góp mặt trong nhiều vai quần chúng, từ những vai không lời thoại đến các vai có thoại trong phim truyền hình và các tiểu phẩm hài dân gian.

Theo họa sĩ Quế Chi, Phương Hải từng là thành viên câu lạc bộ điện ảnh Sông Hồng do chị sáng lập và quản lý. Trong ký ức của đồng nghiệp, cô là người dễ gần, đáng mến, sống hào sảng và nhiệt tình với bạn bè. Không chỉ yêu thích diễn xuất, Phương Hải còn đam mê ca hát và khiêu vũ, đặc biệt là những bản tango sôi động với phong cách thể hiện đầy năng lượng.

Sau này, để theo đuổi đam mê nghệ thuật, Phương Hải tham gia thêm một số câu lạc bộ điện ảnh khác, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý diễn viên. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, cô gần như vắng bóng do bệnh ung thư di căn nặng. Có thời điểm tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nhưng nhờ điều trị tích cực, cô vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Giữa năm 2024, dù sức khỏe suy giảm, Phương Hải vẫn tham gia một số câu lạc bộ ca hát. Tuy nhiên cô đã ngừng hoạt động đóng phim trong thời gian dài để tập trung điều trị.

Nói về người em gắn bó nhiều năm, họa sĩ Quế Chi bày tỏ: “Thương, rất thương cô ấy vì tình chị em lâu năm. Phương Hải sống tình cảm, biết trước biết sau. Khi cô ấy bệnh nặng, tôi rất tiếc vì không thể đến thăm do gia đình cũng liên tiếp có tang sự. Việc này không quá bất ngờ vì tôi đã phần nào chuẩn bị tâm lý, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó”.