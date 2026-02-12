Rùng mình trước thông điệp của nam thần Cười Lên Dong Hae trước khi qua đời

Chiều 11/2, cả châu Á bàng hoàng trước thông tin tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Jung Eun Woo (phim Cười Lên Dong Hae) qua đời đột ngột ở tuổi 39. Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của nam diễn viên vẫn được phía gia đình giấu kín.

Tới tối 11/2, tờ Chosun cho hay, ngay trước khi qua đời, Jung Eun Woo đã để lại dòng tâm sự đầy ẩn ý trên trang Instagram cá nhân. Trong bài đăng, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh vầng trăng máu kèm dòng thông điệp thể hiện tâm trạng tuyệt vọng: "Trăng máu. Dù đang treo lơ lửng hay bị mắc lại ở đó thì cũng chỉ là đang rơi xuống mà thôi". Từ đây, công chúng nhận định, Jung Eun Woo ở thời điểm gần đây đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và đối mặt với những vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần. Được biết, sự nghiệp tài tử Cười Lên Dong Hae đã bị trì trệ trong suốt nhiều năm qua. Từ năm 2021 tới nay, anh không có vai diễn mới dù từng là gương mặt nổi tiếng tỏa sáng ở hàng loạt phim giờ vàng ăn khách với mức rating cao ngất.

Jung Eun Woo đăng ảnh về trăng máu kèm dòng thông điệp kỳ lạ ngay trước khi qua đời. Ảnh: Naver

Bên cạnh dòng tâm sự gây rùng mình liên quan tới trăng máu, Jung Eun Woo còn chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh về 2 cố nghệ sĩ gồm Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse trước khi qua đời. Đáng chú ý, cả Trương Quốc Vinh lẫn Amy Winehouse đều rời xa nhân thế ở độ tuổi còn trẻ. Theo truyền thông xứ Hàn, bài đăng này cũng cho thấy nam diễn viên nhiều khả năng đã ở trong trạng thái suy sụp, bất ổn về thể chất và tinh thần trước khi qua đời.

Jung Eun Woo chia sẻ hình ảnh 2 cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse lên trang cá nhân trước khi đột ngột qua đời. Ảnh: Instagram nhân vật

Jung Eun Woo được cho là gặp phải những vấn đề bất ổn về mặt tâm lý trong thời gian gần đây. Ảnh: Nate

Jung Eun Woo trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 39. Lễ viếng của nam diễn viên được tổ chức tại Bệnh viện New Korea và lễ đưa tiễn sẽ diễn ra vào ngày 13/2 tới đây.

Jung Eun Woo sinh năm 1986 tại Incheon, Hàn Quốc. Anh từng là cầu thủ bóng rổ nhưng sau đó đã phải từ giã sự nghiệp thể thao do bị chấn thương. Nam nghệ sĩ theo đuổi con đường diễn xuất sau khi thi đỗ vào khoa Kịch nghệ và Điện ảnh thuộc trường Đại học Dongguk.

Jung Eun Woo chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2006 khi vừa tròn 20 tuổi qua bộ phim truyền hình Sharp 3. Kể từ đó tới nay, anh trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh gây tiếng vang như Cười Lên Dong Hae, Pháo Hoa, Săn Nô Lệ, Welcome to Waikiki 2, Cô Bạn Gia Sư 2, My Only One... Trong đó, Cười Lên Dong Hae và My Only One là 2 tác phẩm đặc biệt thành công, đạt được mức rating cao khủng khiếp và "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ.

Jung Eun Woo có màn hợp tác ăn ý với Ji Chang Wook trong bộ phim Cười Lên Dong Hae. Ảnh: Naver

Nguồn: Chosun