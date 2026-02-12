Nhìn mặt "tiểu Song Hye Kyo" mà tiếc nuối: Xin hãy trở về như xưa!

Từng gây sốt với màn hóa thân hoàn hảo thành phiên bản thời trẻ của Song Hye Kyo trong siêu phẩm The Glory, Jung Ji So được kỳ vọng sẽ là "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Hàn nhờ vẻ đẹp thanh thuần, đôi mắt biết nói và diễn xuất đầy nội lực. Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên sinh năm 1999 lại đang khiến người hâm mộ phải "khóc ròng" vì một diện mạo lạ lẫm đến khó tin.

Khán giả bắt đầu nhớ mặt đặt tên Jung Ji So qua vai diễn cô con gái nhà giàu trong kiệt tác đoạt giải Oscar Parasite. Lúc bấy giờ, Ji So ghi điểm tuyệt đối bởi gương mặt tròn trịa phúc hậu, nét đẹp tự nhiên và cực kỳ điện ảnh. Đến khi xuất hiện trong The Glory, sự nghiệp của cô thực sự bùng nổ. Với mái tóc ngắn và thần thái u buồn, cô giống đàn chị Song Hye Kyo đến mức khán giả phải rùng mình. Chính nét đẹp nguyên bản, không pha tạp đó đã giúp cô truyền tải trọn vẹn nỗi đau của nhân vật Moon Dong Eun lúc nhỏ.

Jung Ji So nổi tiếng với vai diễn Moon Dong Eun thời trung học trong The Glory. Ảnh: X

Ảnh: X

Trước đây, nữ diễn viên có gương mặt tươi tắn, tự nhiên. Ảnh: X

Trở lại sau một thời gian ngắn vắng bóng, Jung Ji So khiến netizen "ngã ngửa" với loạt ảnh mới trên trang cá nhân và tại các sự kiện gần đây. Không còn là cô gái có nét đẹp hài hòa, trong trẻo ngày nào, thay vào đó là những dấu hiệu rõ rệt của việc can thiệp thẩm mỹ quá đà. Chiếc cằm vốn dĩ đầy đặn, dễ thương giờ đây nhọn hoắt một cách bất thường. Đôi mắt cô cũng trở nên to tròn lạ lẫm. Trong các đoạn video phỏng vấn, cơ mặt của Jung Ji So dường như không còn linh hoạt. Khi cười, gương mặt cô lộ rõ vẻ gượng gạo, thiếu tự nhiên – một "điểm chí tử" đối với một diễn viên thực lực.

Diện mạo của Jung Ji So tại KBS Drama Awards 2025 khiến khán giả phát hoảng. Ảnh: Ilyo Seoul

Điều này làm dấy lên nghi vấn Jung Ji So "dao kéo" hỏng. Ảnh: Inews24

Trên các diễn đàn thảo luận về showbiz Hàn, hàng loạt bình luận bày tỏ sự thất vọng tràn trề, mong ước Jung Ji So trở lại với vẻ đẹp yêu kiều như xưa. Dù chưa lên tiếng xác nhận chuyện "dao kéo", nhưng sự thay đổi của Jung Ji So là minh chứng cho áp lực khủng khiếp mà các nữ diễn viên trẻ phải đối mặt. Giữa một rừng mỹ nhân, việc sở hữu một vẻ đẹp "đúng chuẩn" (cằm nhọn, mắt to, mũi cao) đôi khi trở thành nỗi ám ảnh, khiến họ quên mất rằng chính nét riêng biệt mới là thứ giữ chân khán giả lâu bền nhất.

Việc làm đẹp là quyền cá nhân, nhưng với một diễn viên đang ở độ chín của sự nghiệp và sở hữu nền tảng nhan sắc tự nhiên cực tốt như Jung Ji So, đây quả thực là một nước đi đầy tiếc nuối. Người hâm mộ vẫn hy vọng rằng sự thay đổi này chỉ là do lỗi trang điểm hoặc góc chụp, và mong sớm được thấy lại một Jung Ji So đầy sức sống và giàu biểu cảm của ngày xưa.

Gương mặt "tiểu Song Hye Kyo" gầy quắt, đơ cứng khó tin. Ảnh: Instagram

Jung Ji So có tên thật là Hyun Seung Min, sinh năm 1999, là một trong những nữ diễn viên trẻ tài năng và sở hữu sự nghiệp "đáng gờm" nhất của thế hệ Gen Z tại Hàn Quốc. Xuất thân là một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật, cô mang trong mình sự kiên trì và khả năng biểu cảm hình thể xuất sắc.

Được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ đôi mắt "biết nói" và khả năng nhập vai đa dạng, từ những vai tiểu thư trong sáng đến những nhân vật có tâm lý phức tạp, gai góc. Hành trình của Jung Ji So là minh chứng cho câu nói "nhỏ nhưng có võ" khi cô liên tục góp mặt trong những siêu phẩm tầm cỡ quốc tế như Hoàng Hậu Ki, Ký Sinh Trùng, The Glory... Đặc biệt, khả năng ca hát của cô cũng được công nhận khi tham gia chương trình Hangout with Yoo và ra mắt cùng nhóm nhạc WSG Wannabe.

Jung Ji So sinh năm 1999 và góp mặt trong nhiều bộ phim lớn. Ảnh: X

Cô là 1 trong những gương mặt Gen Z triển vọng của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom