Ca sĩ Hoa Thần Vũ mua 3 mảnh đất để tổ chức hòa nhạc

Tại điểm dừng cuối chuyến lưu diễn Hỏa tinh ở Thâm Quyến vừa qua, Hoa Thần Vũ gây chấn động khi tuyên bố đã mua 3 khu đất để xây dựng Hoả tinh lạc viên phiên bản 2.0. Từ mô hình thuê địa điểm sang sở hữu hạ tầng cố định, nam ca sĩ đang mở ra một chiến lược kinh tế, văn hóa đầy tham vọng. Các đêm nhạc Hỏa tinh là thương hiệu đã theo anh suốt gần một thập kỷ. "Chúng tôi đã mua được ba mảnh đất ở một nơi quanh năm như mùa xuân. Ở đó sẽ có hòa nhạc, ẩm thực, giải trí và cả những ngôi nhà ấm áp của chúng ta", Hoa Thần Vũ tuyên bố trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả.

Những đêm nhạc của Hoa Thần Vũ mang lại hiệu quả kinh tế lớn. (Ảnh: Weibo)

Chỉ vài giờ sau, cụm từ "Hoa Thần Vũ mua ba lô đất" leo top tìm kiếm mạng xã hội Trung Quốc. Hoa Thần Vũ cho biết ý tưởng xây dựng "Ngôi nhà của người hâm mộ" đã nhen nhóm từ năm 2018. Phiên bản Hỏa tinh lạc viên 1.0 trước đó từng tạo dấu ấn khi phá vỡ khuôn mẫu concert truyền thống như khán giả không có ghế ngồi, chỉ đứng; sân khấu ngoài trời quy mô lớn; trải nghiệm tích hợp âm nhạc - nghệ thuật - giải trí - tương tác.

Tuy nhiên, mô hình thuê đất dựng sân khấu khiến dự án liên tục đối mặt với rào cản: chi phí cao, hạn chế thời gian sử dụng địa điểm và áp lực hậu cần. Việc chuyển từ thuê mướn sang sở hữu ba khu đất đánh dấu bước chuyển chiến lược: từ nghệ sĩ biểu diễn sang nhà kiến tạo hạ tầng văn hóa.

Dù nam ca sĩ không công bố cụ thể địa điểm, nhưng khán giả nhanh chóng khoanh vùng khu vực có "khí hậu bốn mùa như xuân" là đặc trưng của tỉnh Vân Nam. Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy ngày 1/12/2025, Công ty TNHH Du lịch Văn hóa Nhà Ấm Vân Nam được thành lập với vốn điều lệ 2 triệu Nhân dân tệ. Doanh nghiệp này do công ty Hoa Thần Vũ nắm 99% cổ phần và công ty sản xuất đêm diễn đồng sáng lập. Địa chỉ đăng ký đặt tại một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Thành Giang, tỉnh Vân Nam. Ngày 9/2, Cục Xúc tiến Đầu tư Thành Giang xác nhận công tác san lấp mặt bằng đã bắt đầu. Phía cơ quan văn hóa địa phương cho biết sẽ chờ thông báo chính thức từ công ty của Hoa Thần Vũ. Tên công ty "Nhà Ấm" trùng với ca khúc nổi tiếng của anh - một chi tiết cho thấy dự án không chỉ mang tính thương mại, mà còn gắn với biểu tượng nghệ thuật cá nhân.

Đêm nhạc đón bình minh từ 3h sáng của Hoa Thần Vũ ở Hải Khẩu. (Ảnh: Weibo)

Hoa Thần Vũ từ lâu được xem là con gà đẻ trứng vàng của thị trường concert Trung Quốc. Cuối năm 2025, chuỗi Hỏa tinh tại Hải Khẩu, kết hợp cùng tour châu Á của Katy Perry, thu hút 121.600 khán giả và tạo ra 831 triệu Nhân dân tệ tổng thu nhập kinh tế địa phương. Tỷ lệ lấp đầy khách sạn vượt 77%, doanh số cửa hàng miễn thuế tăng gần 40%. Trước đó, ba đêm diễn tại Phật Sơn (tháng 5/2025) thu hút khoảng 120.000 người, trong đó 57,7% khán giả đến từ tỉnh khác, đóng góp hơn 680 triệu Nhân dân tệ cho du lịch và thương mại địa phương. Những con số này cho thấy concert không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà là "động cơ kinh tế" thúc đẩy tiêu dùng, du lịch, dịch vụ.

Việc xây dựng địa điểm cố định có thể giúp Hoa Thần Vũ chủ động tổ chức sự kiện quanh năm, đồng thời biến không gian này thành điểm đến văn hóa, du lịch chuyên biệt.

Hoa Thần Vũ nổi tiếng với những đêm nhạc quy mô lớn. (Ảnh: Weibo)

Giới phân tích nhận định bước nâng cấp lên 2.0 có thể giúp nam ca sĩ phát triển sâu hơn các sản phẩm trí tuệ cá nhân: từ bản quyền âm nhạc, các bộ vật phẩm (merchandise) đến du lịch trải nghiệm. Anh luôn được xem là người sáng tạo, dẫn dắt xu hướng. Trong bối cảnh ngành công nghiệp biểu diễn Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu không gian riêng đồng nghĩa với việc kiểm soát chuỗi giá trị. Đây là điều mà không nhiều nghệ sĩ đủ nguồn lực thực hiện.

Tuy nhiên, xây dựng công viên hòa nhạc không chỉ là câu chuyện cảm xúc. Đó là bài toán đầu tư dài hạn: vốn lớn, chi phí vận hành cao, đòi hỏi tần suất sự kiện ổn định để tối ưu hiệu suất sử dụng. Nếu thành công, Hỏa tinh 2.0 có thể trở thành mô hình tham khảo cho ngành biểu diễn châu Á khi nghệ sĩ không chỉ chạy chương trình mà kiến tạo điểm đến văn hóa cố định.

Ở tuổi 36, Hoa Thần Vũ đang cho thấy tham vọng vượt khỏi danh xưng ca sĩ. Anh muốn trở thành người định hình hệ sinh thái biểu diễn của riêng mình. Và trong kỷ nguyên mà âm nhạc gắn liền với trải nghiệm, có lẽ tương lai của concert không chỉ nằm ở sân khấu mà ở cả vùng đất nơi sân khấu ấy được dựng lên.