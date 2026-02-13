Chỉ có Trấn Thành mới làm được điều này: Hàng loạt cuộc "đụng độ" trên thảm đỏ, hội "tình cũ" gặp nhau với thái độ lạ

Sự kiện Thỏ Ơi!! của Trấn Thành không chỉ là tâm điểm vì quy mô hoành tráng hay dàn khách mời "full sao", mà còn khiến mạng xã hội rôm rả bởi loạt màn "đụng độ" hiếm có trên thảm đỏ. Tại sự kiện, bên cạnh màn đọ sắc của hội mỹ nhân, những bộ suit bảnh bao của dàn nam thần, điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại là những cuộc chạm mặt giữa các cặp từng thân thiết, từng vướng tin đồn rạn nứt, thậm chí là "tình cũ không rủ cũng tới".

Dù vậy, sự tinh tế vẫn được thể hiện rõ. Phần lớn nghệ sĩ chọn xuất hiện ở các khung giờ khác nhau, hạn chế tối đa việc chạm mặt trực tiếp. Hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc hai nhân vật từng vướng tin đồn tình cảm như Quốc Anh - MLee lọt vào cùng một khung hình, tạo nên tình huống khiến netizen lập tức zoom kỹ từng biểu cảm.

Hàng loạt màn đụng độ tại thảm đỏ của Trấn Thành

Cùng có những xuất phát điểm hao hao nhau, mối quan hệ của Bảo Thy và Đông Nhi nhiều lần gây bàn tán. Suốt nhiều năm qua luôn tồn tại tin đồn, Đông Nhi và Bảo Thy "bằng mặt không bằng lòng", luôn có sự cạnh tranh ngầm cùng nhau mỗi lần xuất hiện

Cho những ai chưa biết về sự đặt biệt của màn chạm mặt này: Sĩ Thanh là bạn gái cũ của Huỳnh Phương, và Khả Như là người yêu hiện tại của Huỳnh Phương

Từng có giai đoạn sánh đôi, gắn bó như hình với bóng nhưng nay Jun Vũ và Hải Nam đi lẻ bóng ở sự kiện. Cả hai giữ khoảng cách nhất định khi chạm mặt sau chia tay

Tương tự với Hải Nam và Jun Vũ thì Song Luân và Juky San cũng né nhau sau chia tay. Cả Song Luân và Juky San đều có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành nên mới cùng có mặt tại sự kiện như thế này

Kỳ Duyên và Minh Triệu lại "+1" vào bộ sưu tập những lần "oan gia ngõ hẹp" sau khi kết thúc mối quan hệ gắn bó suốt 5 năm

Mlee và Quốc Anh có màn "tái ngộ" gây xôn xao nhất, đàng trai nhìn bạn gái cũ không rời mắt

Cả hai còn thoải mái xuất hiện chung khung hình

Với mối quan hệ rộng và sự thân thiết nhiều năm trong nghề, Trấn Thành được xem là một trong số ít nghệ sĩ có thể quy tụ đông đảo gương mặt đình đám đến vậy. Không ít ý kiến cho rằng chỉ có anh mới đủ "quyền lực" để những cái tên từng vướng mâu thuẫn, ngưng chơi hay hạn chế tương tác công khai vẫn sẵn sàng xuất hiện chung một sự kiện.

Trước đó, Trấn Thành còn từng tiết lộ anh là người duy nhất khiến các nghệ sĩ tham gia Chị đẹp Đạp Gió, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi ngồi chung khung hình.

Cư dân mạng cho rằng chỉ có Trấn Thành mới có thể quy tụ dàn sao như trên



