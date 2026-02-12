Nữ chính phim Trấn Thành gây tranh cãi vì trang phục hở hang, cách tạo dáng bất ổn

Ngay từ khi mới rục rịch hé lộ những thông tin đầu tiên, bộ phim Tết 2026 Thỏ Ơi! của Trấn Thành đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Với sức hút từ Trấn Thành - cái tên vốn “mát tay” phòng vé mỗi dịp đầu năm, dự án này nhận được khá nhiều kỳ vọng từ khán giả. Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục khiến dân tình chú ý khi đăng tải hình ảnh đoàn phim thực hiện lễ cúng ra mắt, đánh dấu bước khởi động chính thức cho ngày công chiếu chính thức vào Mùng 1 Tết. Tuy nhiên, một trong những nữ chính của bộ phim – Lyly lại bất ngờ vướng tranh cãi khi xuất hiện trong khung hình này. Cụ thể, trang phục mỹ nhân sinh năm 1996 diện trong buổi lễ bị đông đảo netizen cho là chưa thực sự phù hợp với tính chất trang nghiêm khi thực hiện nghi thức lễ cúng.

Hình ảnh đoàn làm phim Thỏ Ơi! thực hiện lễ cúng cho ngày phát sóng được Trấn Thành đăng tải, và tâm điểm tranh cãi chính là trang phục của Lyly. (Nguồn: Trấn Thành)

LyLy xuất hiện với một set đồ mang hơi hướng casual hiện đại gồm áo sơ mi lụa xám tay dài phối cùng quần jeans ôm sát. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là 1 thiết kế dáng crop top, để lộ gần như trọn vẹn vòng 2 của người đẹp. Phom dáng lửng cùng chất liệu mỏng khiến cho bộ cánh này bị đánh giá không phù hợp với không khí trang nghiêm, kính cẩn của một buổi lễ cúng khai máy. Trong khi đó, các diễn viên còn lại xuất hiện với trang phục kín đáo, lịch sự khiến diện mạo của Lyly trông càng khó coi. Bên cạnh chuyện trang phục, dáng đứng tạo kiểu có phần điệu đà, như posing chụp ảnh thời trang để lộ hẳn lớp áo bên trong của cô cũng khiến nhiều người không vừa mắt.

Lyly khoe vòng eo "con kiến" với mẫu áo crop top, nhưng trang phục này lại không phù hợp để thực hiện nghi lễ. (Nguồn: lyly1196)

Cộng đồng mạng bất bình trước trang phục cùng cách tạo dáng "lệch chuẩn" của nữ chính phim Trấn Thành.

Lyly trở thành một trong những nữ chính của Thỏ ƠI!. Trước đó, người đẹp sinh năm 1996 nhận được khá nhiều lời khen với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. (Nguồn: Facebook)

Sở hữu vòng eo "con kiến" săn chắc, gọn gàng, LyLy thường xuyên xuất hiện với những chiếc áo crop top tôn dáng triệt để. Kiểu trang phục này giúp nữ ca sĩ khoe trọn lợi thế hình thể, vừa trẻ trung, cá tính lại cực kỳ hút mắt. Trong những khoảnh khắc đời thường, khi đi sự kiện giải trí hay xuất hiện trên sân khấu, các thiết kế crop top rõ ràng là “vũ khí visual” giúp người đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng, đặt trong bối cảnh 1 buổi lễ cúng ra mắt phim, lựa chọn này trở nên nhạy cảm, bị đánh giá cũng là điều dễ hiểu.