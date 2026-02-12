Kiếp nạn sát Tết của Doãn Hải My

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Giao thừa Bính Ngọ 2026, không khí Tết đã bắt đầu hối hả ở khắp mọi nơi. Giữa lúc ai cũng tất bật chuẩn bị quần áo, làm đẹp, sắm sửa để kịp diện Tết, những câu chuyện "kiếp nạn" sát Tết chẳng chừa một ai mới đây đã ghé thăm nàng WAG đình đám Doãn Hải My.

Loạt ảnh thả dáng cùng đôi giày Loro Piana được người đẹp cho lên sóng cách đây không lâu (Ảnh IGNV).

Theo đó, vào đêm 23 Tết Âm lịch, Doãn Hải My đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái "kêu cứu" kèm theo hình ảnh đôi giày Loro Piana Summer Charms Walk Loafer bản màu trắng xám Pearl Powder trong tình trạng đáng lo ngại. Theo những hình ảnh Doãn Hải My đăng tải, đôi giày trước khi giặt vẫn còn giữ được phom dáng tương đối tốt và bề mặt da lộn mềm mại. Tuy nhiên, khi nhận lại, phần da giày xuất hiện tình trạng xước, bạc màu, loang lổ, bề mặt trở nên khô cứng và thậm chí có cảm giác bị co rút, chật hơn so với ban đầu.

Chủ nhân không giấu được sự xót xa khi cho biết tiệm giặt đã xử lý sai cách, khiến đôi giày yêu thích gần như xuống cấp hoàn toàn chỉ sau một lần spa. Bà xã Đoàn Văn Hậu lo lắng, hỏi thăm cộng đồng mạng địa chỉ có thể giúp mình xử lý tình trạng của đôi giày yêu quý kịp trước Tết.

Tình trạng đôi giày hiệu của Doãn Hải My khi mang giày đi spa trước Tết (Ảnh IGNV).

Bề mặt đôi Summer Charms Walk Loafer được làm từ 100% da lộn (suede), với lớp lót trong da bê (calfskin) và đế cao su. Đây chính là nguyên nhân khiến đôi giày của Doãn Hải My gặp nạn khi giặt sai cách. Với những ai chơi đồ da, đặc biệt là da lộn, tình huống này không phải hiếm thấy. Da lộn vốn có kết cấu sợi mở, bề mặt mềm và xốp, rất nhạy cảm với nước, nhiệt và hóa chất tẩy rửa. Khi gặp nước quá nhiều hoặc quy trình làm khô không đúng chuẩn, da có thể bị chai cứng, đổi màu hoặc loang sắc đúng như những gì xảy ra với đôi loafer của Doãn Hải My.

Theo hướng dẫn chính thức từ Loro Piana, để vệ sinh phần da lộn, nên dùng bàn chải mềm chuyên dụng, miếng xốp hoặc khăn vải dành riêng cho chất liệu này, chải nhẹ nhàng theo hướng của lông da. Tuyệt đối tránh sử dụng xà phòng hoặc các sản phẩm tẩy rửa hóa học trên bất kỳ phần nào của giày và tuyệt đối không giặt máy.

Trong trường hợp gặp sự cố trên, nếu được xử lý sớm bởi các đơn vị chuyên phục hồi da cao cấp, đôi giày vẫn có khả năng cứu vãn phần nào: làm mềm da, nhuộm lại màu để che đi những vết loang lổ, xử lý các vết xước bằng kỹ thuật đánh bóng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc phục hồi da lộn hiếm khi có thể đưa đôi giày trở lại trạng thái hoàn hảo như ban đầu, đặc biệt là với các màu sáng.

Đôi giày với thiết kế và phối màu unisex, được ưa chuộng ở cả 2 giới (Ảnh thelist).

Summer Charms Walk Loafer là một trong những thiết kế biểu tượng nhất của Loro Piana suốt hơn 20 năm qua. Mẫu loafer này được xem là "đồng phục ngầm" của giới siêu giàu, đến mức còn được gọi bằng cái tên rất kêu: Billionaire Loafer. Tại Việt Nam, thiết kế này từng hot trở lại vào tháng 8/2025, khi hình ảnh gia đình Cường Đô La cùng diện Summer Charms Walk trong ngày đưa con gái đi nhập học được chia sẻ.

Ra đời cách đây khoảng hai thập kỷ, Summer Charms Walk từng là một thiết kế khá kén người dùng. Chỉ đến năm 2019, khi Loro Piana bắt đầu đẩy mạnh chiến lược quảng bá gắn với phong cách quiet luxury, đôi giày này mới thực sự bùng nổ và trở thành biểu tượng của giới thượng lưu: đắt tiền, thủ công, kín tiếng.

Phiên bản da lộn của Summer Charms Walk hiện có giá 1.085 USD (hơn 28 triệu đồng), chưa kể tình trạng thường xuyên cháy hàng tại nhiều thị trường. Thiết kế nổi bật với chất da lộn mềm mại, đế cao su trắng khắc logo nổi, trọng lượng nhẹ và ôm chân, mang lại cảm giác êm ái khi di chuyển.