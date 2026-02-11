Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc lộ dấu hiệu lão hóa, netizen vào bênh ngay

Yoon Eun Hye được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn, gắn liền với danh xưng “thái tử phi đẹp nhất màn ảnh” sau thành công vang dội của Goong . Suốt nhiều năm, nữ diễn viên gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung vượt thời gian, làn da mịn màng cùng nụ cười ngọt ngào gần như không thay đổi theo năm tháng.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện, Yoon Eun Hye khiến không ít khán giả bất ngờ khi gương mặt dần lộ rõ dấu hiệu lão hóa qua ống kính cam thường. Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến tiếc nuối, nhiều người lại lên tiếng bênh vực, cho rằng việc nhan sắc nữ diễn viên thay đổi là điều hoàn toàn bình thường. Ở tuổi ngoài 40, việc cô lựa chọn “thuận theo tự nhiên” thay vì can thiệp thẩm mỹ níu giữ tuổi xuân cũng là quyết định đáng tôn trọng.

Nhan sắc tuổi 42 của Yoon Eun Hye tại 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: mtn.star)

Trong loạt ảnh cam thường tại sự kiện, Yoon Eun Hye vẫn giữ được những đường nét quen thuộc từng làm nên danh xưng “thái tử phi đẹp nhất” một thời. Gương mặt cô nhỏ gọn, sống mũi thanh tú và đôi mắt to vẫn toát lên vẻ dịu dàng đặc trưng. Layout makeup thiên về tông nude tự nhiên, lớp nền mỏng, son hồng đào nhẹ nhàng giúp tổng thể trông thanh lịch thay vì quá sắc sảo. Mái tóc nâu dài suôn thẳng, rẽ ngôi giữa kết hợp phần mái mỏng ôm trán tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại.

Tuy nhiên, ở góc cận, có thể thấy một số dấu hiệu lão hóa như rãnh cười hằn rõ hơn, vùng da quanh mắt kém căng mịn và phần má không còn đầy đặn như trước. Dẫu vậy, tổng thể nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1984 vẫn giữ được nét nền nã, trưởng thành và tự nhiên theo thời gian.

Dù lộ dấu hiệu lão hóa nhưng trạng thái nhan sắc của Yoon Eun Hye vẫn ở mức tốt, làn da mịn màng, tươi tắn và rạng rỡ.

Bên cạnh những ý kiến xung qanh việc lão hóa của Yoon Eun Hye, nhiều người cho rằng diện mạo của nữ diễn viên đang thuận theo tự nhiên.

Yoon Eun Hye khiến nhiều người phải công nhận rằng cô trẻ hơn tuổi thật nhờ làn da sáng và phong thái chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Nước da trắng hồng, đều màu giúp tổng thể gương mặt nữ diễn viên luôn bừng sáng dưới ánh đèn sự kiện, dù layout makeup khá tối giản. Không chạy theo phong cách quá cầu kỳ, cô chọn kiểu trang điểm nhẹ, tôn lên nét tự nhiên, nhờ vậy mà diện mạo trông mềm mại và thanh thoát hơn. Sự kết hợp giữa body gọn gàng và gu thời trang trẻ trung khiến Yoon Eun Hye dù đã ngoài 40 vẫn toát lên hình ảnh năng động, khó tin rằng cô đã bước qua thời kỳ đỉnh cao của Goong gần hai thập kỷ trước.