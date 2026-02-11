Màn đụng độ nghẹt thở giữa Jennie và 2 gái xinh Kpop: Định nghĩa lại khái niệm sexy là gì!

Những màn đụng hàng giữa các ngôi sao không còn lạ lẫm trong làng giải trí, nhưng hiếm khi nào một item lại xuất hiện đồng loạt trên trang cá nhân của đến 3 nữ idol hàng đầu Kpop cùng lúc. Gần đây, Jennie (BLACKPINK), Winter (aespa) và Seulgi (Red Velvet) đã gây sốt khi cùng diện bodysuit ren đen xuyên thấu gợi cảm, khiến netizen không thể không đặt lên bàn cân.

Ảnh IGNV.

Dù có vẻ đồng nhất nhưng khi so sánh cận cảnh, có thể thấy đây không phải là cùng một thiết kế từ một thương hiệu.

Jennie diện chiếc áo ren này vào tháng 10/2025, trong concert DEADLINE tại Bangkok. Thiết kế của Jennie nổi bật với họa tiết ren hoa tinh xảo phủ khắp thân áo, tay dài ôm sát. Đặc biệt, nữ idol kết hợp bodysuit này cùng quần cạp trễ và boots da cao cổ, tạo nên sự tương phản thú vị giữa chất liệu mềm mại xuyên thấu của ren và độ bóng cứng cáp của da. Đôi boots cao cổ cùng tone màu với quần giúp kéo dài đôi chân, tạo vẻ sexy nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không quá phô trương đúng chất "human Chanel" quen thuộc.

Ảnh IGNV

Seulgi có tầm nhìn tương tự khi khoe tỷ lệ cơ thể hoàn hảo trong buổi biểu diễn cuối năm. Nữ idol Red Velvet trông vô cùng gợi cảm khi phối thiết kế này cùng quần shorts da đen bóng với chi tiết khóa kim loại nổi bật ở phần eo, tạo vibe rock-chic đầy cá tính. Đặc biệt, Seulgi còn phối thêm belt ren đen quanh đùi, biến bodysuit thành vũ khí tôn dáng cực đỉnh trên sân khấu.

Ảnh IGNV

Cuối cùng, Winter cũng được nhìn thấy diện item này trong concert của nhóm. Thành viên aespa lựa chọn họa tiết ren mềm mại, tạo cảm giác mơ màng, "dreamy", kết hợp với một chiếc áo lót kín đáo hơn bên trong. Cách Winter chọn nội y kín đáo thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với concept "không tuổi" và khí chất băng giá đặc trưng của mình.

Ảnh IGNV

Không phải ngẫu nhiên mà món đồ này là một item trình diễn hoàn hảo, được cả ba ngôi sao đồng loạt lựa chọn cho các sân khấu cuối năm. Bodysuit ren đen sở hữu những ưu điểm vượt trội cho performance: ôm sát cơ thể giúp vũ đạo mượt mà, không bị vướng víu, chi tiết xuyên thấu tạo độ sexy vừa đủ dưới ánh đèn sân khấu, tone màu đen dễ phối đồ và tạo hiệu ứng "thu nhỏ" vóc dáng khiến idol trông thon gọn hơn trước camera.