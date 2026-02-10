4 xu hướng thời trang công sở chị em nhất định nên biết nếu muốn mặc đẹp hơn trong năm mới

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của thời trang công sở: thoát khỏi khuôn mẫu cứng nhắc, hướng đến sự linh hoạt, tinh tế và đề cao cá tính cá nhân. Trang phục đi làm không còn chỉ để "đúng chuẩn" mà còn để người mặc cảm thấy thoải mái, tự tin và thể hiện gu thẩm mỹ riêng. Trong dòng chảy đó, 4 xu hướng dưới đây đang được các quý cô sành điệu đặc biệt quan tâm, hứa hẹn sẽ phủ sóng mạnh mẽ tại môi trường văn phòng hiện đại.

Áo blouse điệu

Áo blouse tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tủ đồ công sở nữ, nhưng bước sang 2026, thiết kế đã được "làm mới" theo hướng mềm mại và thời trang hơn. Những chi tiết điệu đà như tay bồng nhẹ, cổ xếp ly, nơ buộc tinh tế hay hàng cúc bọc vải xuất hiện ngày càng nhiều, giúp chiếc blouse không còn đơn điệu như trước.

Chất liệu cũng là yếu tố được chú trọng. Lụa mờ, voan cao cấp, cotton pha hoặc satin nhẹ mang đến cảm giác thoáng mát, dễ chịu khi mặc cả ngày dài. Bảng màu nghiêng về các gam trung tính hiện đại như trắng ngà, be sữa, xám nhạt, xanh pastel, đôi khi được điểm xuyết bằng họa tiết nhỏ hoặc thêu tinh tế để tạo chiều sâu.

Áo blouse điệu rất "dễ tính" trong việc phối đồ: kết hợp cùng quần âu suông cho vẻ ngoài thanh lịch, hoặc đi với chân váy suông để tăng nét nữ tính. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giữ hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn mềm mại, cuốn hút.

Chân váy suông

Nếu trước đây chân váy bút chì là biểu tượng của công sở, thì đến 2026, chân váy suông mới là "ngôi sao" thực sự. Phom dáng thẳng, không ôm sát giúp người mặc thoải mái di chuyển, đồng thời tạo cảm giác hiện đại và phóng khoáng hơn.

Chiều dài phổ biến của chân váy suông thường ngang gối hoặc qua gối một chút, vừa đảm bảo sự lịch sự, vừa phù hợp với nhiều dáng người. Các thiết kế có thêm đường xẻ nhẹ phía trước hoặc sau giúp tổng thể bớt cứng, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Về chất liệu, tweed mỏng, kaki mềm, wool pha hay vải thô cao cấp được ưa chuộng vì giữ form tốt nhưng không gây nặng nề. Màu sắc vẫn xoay quanh các tông dễ phối như đen, xám, nâu, navy, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện các gam màu ấm hoặc pastel để tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục công sở hằng ngày.

Quần âu suông

Quần âu suông tiếp tục khẳng định vị thế "must-have" trong năm 2026 nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng và thẩm mỹ. Khác với quần ôm truyền thống, phom suông mang lại cảm giác thoải mái, che khuyết điểm tốt và phù hợp với nhiều vóc dáng.

Điểm đáng chú ý là cạp quần được thiết kế cao vừa phải, kết hợp ly quần sắc nét giúp tổng thể trông gọn gàng và chuyên nghiệp. Một số mẫu còn tích hợp thắt lưng vải đồng bộ hoặc chi tiết gấp nếp tinh tế, tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ nghiêm túc cần có nơi công sở.

Quần âu suông có thể dễ dàng phối cùng áo blouse điệu, áo sơ mi tối giản hoặc blazer dáng rộng, tạo nên những set đồ linh hoạt cho cả ngày làm việc lẫn các buổi gặp gỡ sau giờ hành chính. Đây cũng là xu hướng phản ánh rõ tinh thần thời trang bền vững: ít nhưng chất lượng, mặc được trong nhiều hoàn cảnh.

Váy nhấn eo nhẹ

Không quá ôm sát như váy body, cũng không rộng thùng thình, váy nhấn eo nhẹ là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở 2026 – nơi sự tinh tế và thoải mái được đặt lên hàng đầu. Thiết kế thường có đường chiết eo khéo léo hoặc thắt đai mảnh, giúp tôn dáng một cách tự nhiên mà không gây cảm giác gò bó.

Phom váy chữ A, váy midi hoặc váy suông có nhấn eo đều được ưa chuộng, đặc biệt khi kết hợp với cổ chữ V, cổ tròn hoặc tay lỡ thanh lịch. Chất liệu mềm rủ, ít nhăn giúp váy giữ được vẻ chỉn chu suốt cả ngày dài làm việc.

Váy nhấn eo nhẹ phù hợp với nhiều phong cách: từ tối giản, hiện đại đến nữ tính, trang nhã. Chỉ cần thay đổi phụ kiện như giày, túi xách hay thắt lưng, người mặc đã có thể biến hóa diện mạo mà vẫn giữ được tinh thần công sở chuyên nghiệp.

Ảnh: Instagram