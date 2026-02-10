Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tung bộ ảnh đậm chất thời trang - Điện ảnh vào thời điểm ra mắt phim mới

Lấy bối cảnh hàng ghế nhung đỏ đặc trưng trong rạp chiếu phim, bộ ảnh của Marie Claire Việt Nam khai thác triệt để diễn xuất của cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Trong không gian tranh tối tranh sáng, "chị đẹp" Mỹ Tâm vẫn giữ vững phong độ với vẻ ngoài sắc sảo, quyền lực nhưng không kém phần quyến rũ. Ngồi bên cạnh là một Mai Tài Phến điềm đạm và đáng tin cậy.

Bối cảnh rạp chiếu phim khéo đưa đẩy tính kịch trong diễn xuất của cặp đôi trong hoạt cảnh xanh và đỏ đối lập.

Trong sắc đỏ của đam mê và hạnh phúc, Mỹ Tâm cười rạng rỡ cùng Mai Tài Phến.

Tấm ảnh Teaser Cover được Marie Claire Vietnam tung ra vào đúng ngày Sinh Nhật của Mỹ Tâm đã tạo nên cơn sốt lớn với thần thái nhan sắc chín mùi đỉnh cao của Hoạ Mi Tóc Nâu. Hàng loạt các group thảo luận về thời trang cũng như fanclub của nữ nghệ sĩ thay phiên chia sẻ Teaser Cover với hàng nghìn bình luận tích cực về thần tượng.

Giữa khung hình tối giản, Mỹ Tâm cùng góc nghiêng thần thánh, ánh mắt như đang cuốn hút vào một điều gì đã gây nên sự tò mò lớn từ những điều gì sắp diễn ra. Bộ trang phục màu đen nhã nhặn và lối trang điểm nhẹ nhàng dưới bàn tay của phù thuỷ makeup Tùng Châu làm tôn vinh thần thái nữ danh ca.

Mai Tài Phến mặc trang phục local brand, đeo đồng hồ Piaget Altiplano Ultimate Automatic.

Chiếc bìa thu hút, biểu đạt trọn vẹn thần thái của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Trên mạng, người hâm mộ dành nhiều lời có cánh cho bộ ảnh lần này: "Quá quyền lực và sang", "Bùng nổ truyền thông", Quá đẹp đôi", "Cảm ơn Marie Claire Vietnam đã kể một câu chuyện đặc biệt"...

Cùng chúc cho bộ phim mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đạt thành công rực rỡ!

Credit:

Starring: Mỹ Tâm, Mai Tài Phến

Creative Director & Photographer: Dzung Yoko

Makeup & Hair: Tung Chau Tran

Stylist: Chris Vu

Producer: Tô Thanh Liêm

Producer Assistant: Đặng Ánh Linh, Tố Châu, Khánh Duy

Videographer: Luân Nguyễn

Setup: Trần Quốc An

Lighting: Tuấn Vũ, Kevin Lc

Đồng hồ & Trang sức / Watch & Jewelry: Piaget

Communication: Khánh Hòa, Như Ý

Editor: Lenna Huỳnh