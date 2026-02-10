+1 Điểm check-in làm đẹp mới tại Đà Nẵng: Flagship của Thế Giới Skinfood chắc chắn không làm bạn thất vọng!

Poster chính thức về chi nhánh Flagship Đà Nẵng của Thế Giới Skinfood (Ảnh: DNCC)

Cảm hứng từ thiên nhiên sống động của Đà Nẵng tạo nên "đại hải trình" THE NOUVE SHIP

Flagship mới của Thế Giới Skinfood tọa lạc ngay ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm, một trong những khu vực trung tâm sôi động bậc nhất thành phố Đà Nẵng. Đây là điểm giao thoa nhộn nhịp của sinh viên, giới văn phòng và khách du lịch. Nhờ vị trí đắc địa này, Thế Giới Skinfood Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành "điểm đến làm đẹp" mới, quen thuộc của giới trẻ miền Trung.

Khác với các mô hình bán lẻ truyền thống, Flagship Đà Nẵng được xây dựng theo concept "THE NOUVE SHIP", nơi làm đẹp không chỉ dừng ở mua sắm, mà trở thành một hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng, mới lạ và sáng tạo. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên đặc trưng của Đà Nẵng - sự hòa quyện giữa núi Ngũ Hành Sơn và nhịp sống cảng biển Tiên Sa - không gian được thiết kế như một con tàu đang vượt núi, căng buồm ra khơi, tượng trưng cho tinh thần khám phá, chuyển động và sáng tạo không ngừng.

Bên trong cửa hàng, các khu vực được chia thành những "khoang" riêng biệt, giống như trên một con tàu: từ skincare, makeup, body care đến lifestyle và khu vực tổ chức sự kiện. Cách sắp xếp này giúp khách hàng dễ dàng tìm và trải nghiệm sản phẩm theo nhu cầu, đồng thời tạo cảm giác liền mạch khi di chuyển trong không gian. Tổng thể được thiết kế theo phong cách hiện đại, mở và linh hoạt, mang lại cảm giác năng động, như đang bước vào một hành trình ra khơi đầy hứng khởi.

Không gian bên trong Flagship mới toanh của Thế Giới Skinfood tại Đà Nẵng (Ảnh: DNCC)

"Căng buồm khám phá chất riêng" - làm đẹp theo cách của bạn

THE NOUVE SHIP được ví như một con tàu mang theo những ước mơ và cảm hứng làm đẹp. Khi bước vào không gian này, khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn bắt đầu hải trình khám phá bản thân: được thử, được tư vấn và tìm ra "signature style" của riêng mình.

Các khu vực trưng bày sản phẩm luôn được bố trí đa dạng mẫu thử, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với tông màu cá nhân (personal color). Bên cạnh đó, cửa hàng còn có khu makeup station, các quầy popup trưng bày theo mùa, cùng những góc check-in được đầu tư về thiết kế và ánh sáng, tạo điều kiện để khách hàng - đặc biệt là giới trẻ - "locket" những khoảnh khắc ấn tượng. Tất cả góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm đa giác quan, mới mẻ và giàu cảm hứng.

Đặc biệt, khu vực Vietnam Corner được đặt tại vị trí nổi bật, tôn vinh các sản phẩm làm đẹp thuần Việt, góp phần kết nối khách địa phương lẫn du khách với những "báu vật bản địa" trong ngành mỹ phẩm Việt Nam.

Tuần lễ khai trương "rộn ràng" với loạt hoạt động và ưu đãi lớn

Nhân dịp khai trương, Thế Giới Skinfood tổ chức tuần lễ khai trương từ 31.01 đến 08.02.2026 với nhiều hoạt động thu hút khách hàng đến trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng.

Nhiều phần quà tặng hấp dẫn tri ân khách hàng trong tuần lễ khai trương (Ảnh: DNCC).

Ngay trong những ngày đầu khai trương, Thế Giới Skinfood dành tặng nhiều phần quà xông đất cho khách hàng mua sắm sớm, trong đó có các phần quà giá trị cao. Bên cạnh đó, cửa hàng còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá hấp dẫn áp dụng cho đa dạng ngành hàng, từ mỹ phẩm đến phụ kiện và trang sức, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho khách hàng.

Cột mốc mới trong hành trình phát triển của Thế Giới Skinfood

Thành lập năm 2013, Thế Giới Skinfood định hướng phát triển với trọng tâm là trải nghiệm khách hàng. Khởi đầu từ mô hình cửa hàng trực tuyến, đến năm 2016, thương hiệu khai trương cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm chính hãng đầu tiên, đánh dấu bước chuyển sang mô hình mua sắm trực tiếp nhằm nâng cao trải nghiệm tiêu dùng. Năm 2020, cửa hàng flagship đầu tiên của hãng ra đời tại TP.HCM, mang đến cách tiếp cận mua sắm thú vị hơn, đồng thời mở đường cho sự xuất hiện của các concept store sáng tạo về không gian trong những năm tiếp theo. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Thế Giới Skinfood hiện hợp tác với hơn 400 nhãn hàng, cung cấp gần 7.000 sản phẩm thuộc hơn 100 ngành hàng trong lĩnh vực làm đẹp và lifestyle.

Việc khai trương Flagship đầu tiên của Thế Giới Skinfood tại miền Trung không chỉ mở rộng độ phủ thương hiệu, mà còn cho thấy chiến lược dài hạn của hãng: lấy trải nghiệm làm trung tâm, giúp khách hàng kết nối làm đẹp với phong cách sống và văn hóa địa phương.

Với Flagship Đà Nẵng, Thế Giới Skinfood đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: mua mỹ phẩm chính hãng giờ đây không chỉ là mua sắm, đó là một hành trình khám phá - nơi mỗi người trẻ có thể tìm thấy cảm hứng, cá tính và niềm vui làm đẹp theo cách của riêng mình.