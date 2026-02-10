Áo bà ba lụa gấm chiếm lĩnh thị trường Tết 2026: Cuộc cạnh tranh mới của các local brand Việt

Nếu những năm trước, áo dài vẫn là lựa chọn hàng đầu cho dịp Tết Nguyên Đán, thì năm nay, một món trang phục truyền thống khác đang thu hút sự chú ý đáng kể chính là áo bà ba. Áo bà ba gắn liền với văn hoá vùng nông thôn miền Nam Việt Nam. Kiểu áo truyền thống không cổ, thân sau may bằng một mảnh vải nguyên, thân trước gồm hai mảnh. Giữa áo có hai dải khuy cài chạy dài từ trên xuống. Áo chít eo, xẻ tà vừa phải hai bên hông, dài trùm qua hông, tôn đường cong cơ thể.

Không còn là hình ảnh quen thuộc của vùng nông thôn miền Nam với chất liệu vải thô giản dị, áo bà ba Tết 2026 đã được "nâng cấp" với chất liệu lụa gấm cao cấp và thiết kế cách tân hiện đại.

Dàn Hậu nhà Sen Vàng cùng diện bộ bà ba gấm trong hoạt động gói bánh chuẩn bị Tết (Ảnh Huỳnh Trần Ý Nhi).

Khoảng hai tháng trước Tết, bên cạnh áo dài, áo bà ba trở thành xu hướng nổi bật của Tết Bính Ngọ 2026 khi được nhiều thương hiệu lớn nhỏ lần lượt tung ra thị trường. Đáng chú ý, không chỉ các thương hiệu miền Nam, mà cả các local brand của miền Bắc cũng tham gia vào thị phần này.

Các thương hiệu chuyên về áo dài tơ tằm như Du Nhiên, H2B à LA MODE, Sumire đã mở rộng dòng sản phẩm với bộ sưu tập áo bà ba cao cấp. Bên cạnh đó, những local brand quen thuộc như Mì Workshop, Bonjour, Nosbyn, Catu, Mel Essentials cũng lần lượt cho ra mắt các thiết kế áo bà ba cách tân, tạo nên một làn sóng cạnh tranh sôi động trong phân khúc thời trang Tết. Thương hiệu SIXDO của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng theo xu hướng này, giới thiệu các mẫu bộ bà ba cách tân với tay bồng nhẹ, được gợi ý phối cùng vòng ngọc trai.

Áo bà ba xuất hiện trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025 cùng beauty blogger An Phương.



Về mức giá, các cửa hàng địa phương ở Hà Nội và TP HCM đang cung cấp trang phục này với màu sắc, hoa văn phong phú, giá dao động từ 900.000 đến 1,8 triệu đồng một bộ tùy chất lượng. Trong khi đó, các thương hiệu cao cấp có mức giá từ 2,9 triệu đồng (Du Nhiên) đến gần 4 triệu đồng (SIXDO) cho một bộ.

Đại diện thương hiệu thời trang Du Nhiên - chị Minh Nhi cho biết lượng khách quan tâm áo bà ba tăng rõ rệt trong mùa Tết năm nay, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ: "Từ cuối tháng 12 đến nay, chúng tôi bán khoảng 1.800 đơn hàng trong và ngoài nước. Một set áo quần bà ba tơ tằm có giá gần 2,9 triệu đồng."

Du Nhiên là thương hiệu nổi bật với dòng áo bà ba mùa Tết 2026, trong đó có sự lựa chọn của Phương Mỹ Chi và Hoa hậu Bảo Ngọc (Ảnh: @dunhien.vietnam).

Năm nay, áo được cách tân với nhiều mẫu mã đa dạng, các thương hiệu đã linh hoạt cách tân một số chi tiết thiết kế để phù hợp với thị hiếu hiện đại. Xu hướng dễ thấy nhất ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt sang các phom dáng suông, rộng rãi và ít chi tiết chít eo. Thay vì cổ tròn truyền thống đơn điệu, các nhà thiết kế đã đưa vào nhiều kiểu cổ như cổ đứng mang hơi hướng cổ điển, cổ bèo nhún tăng độ nữ tính, hoặc cổ pijama hiện đại phù hợp với giới trẻ.

Cổ bèo nhún của Mì Workshop (Ảnh: @mifworkshop).

Một trong những điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế tay áo. Phom tay ôm gọn truyền thống dần được thay thế bằng tay loe và tay bồng, mang lại cảm giác mềm mại và thoáng hơn cho tổng thể trang phục.

Bonjour mang đến lựa chọn áo bà ba cổ đứng (Ảnh: @bonjour.vn).

H2B à LA MODE với phom dáng rộng và nhiều mẫu cổ áo cách tân (Ảnh: @h2b.alamode.vn).



Yếu tố then chốt giúp áo bà ba lên đời trong mùa Tết năm nay chính là sự thay đổi về chất liệu. Thay vì vải lanh, sợi bông truyền thống, nhiều nơi hiện nay làm từ lụa pha polyester, gấm thì lụa, cotton và linen là những chất liệu được ưa chuộng vì nhẹ, thoáng, kết hợp phom dáng gọn gàng để phù hợp sinh hoạt ngày Tết.

Bên cạnh lụa, chất liệu gấm tiếp tục được lựa chọn để mang lại cảm giác trang trọng hơn cho trang phục bà ba mùa Tết 2026. Với bề mặt dệt có chiều sâu và độ đứng phom nhất định, gấm giúp trang phục giữ được cấu trúc rõ ràng mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Hoa hậu Phương Khánh kết hợp bộ bà ba với giày cao gót mũi nhọn (Ảnh @phuongkhanh_official).





Bảng màu pastel tiếp tục xuất hiện như một lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng trong mùa Tết 2026. Các gam màu hồng phấn, xanh mint, be kem, vàng nhạt cùng những màu truyền thống như đỏ, xanh ngọc được khai thác triệt để.

Bảng màu vô cùng đa dạng của Nosbyn (Ảnh @nosbyn).



Áo bà ba được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng vượt trội so với áo dài truyền thống. Với tính thoải mái, bộ bà ba còn cho phép người mặc tự do thể hiện trong những posing chụp ảnh năng động, cá tính mà vẫn đảm bảo sự trang nghiêm cần thiết cho các hoạt động như lễ chùa, thăm hỏi người thân. Nhiều bạn trẻ đã chọn áo bà ba để chụp hình từ cuối tháng 12, đầu tháng 1 Dương lịch.

Cách phối của giới trẻ với bộ bà ba đa dạng. Nhiều bạn chọn guốc gỗ và bờm hoa để tạo vẻ truyền thống. Một số bạn lại thể hiện phong cách sang trọng với túi hiện đại, túi hiệu, kính mắt và dây chuyền dài.

Một bộ ảnh cá tính, đầy tính kể chuyện gần gũi của một cư dân mạng với áo bà ba (Ảnh @ngan.nganbichnguyen).

Bởi tính mộc mạc của trang phục này, nhiều người lựa chọn bối cảnh chụp ảnh Tết là các khu chợ địa phương (Ảnh @buingoc_0708).

Màu ảnh phim kết hợp cùng trang phục dân gian cũng là một lựa chọn của nhiều bạn trẻ mang lại không khí vintage (Ảnh @mixungg).

Trong làn sóng ưa chuộng sự thoải mái, tiện lợi và tính ứng dụng, áo và quần bà ba bất ngờ trở lại như một lựa chọn thú vị cho Tết 2026. Sự xuất hiện của hàng loạt local brand Việt trong phân khúc này cho thấy đây không chỉ là xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành một lựa chọn ổn định trong tủ đồ Tết của người Việt bên cạnh áo dài truyền thống.