Chị em sắm ngay 5 item này để mặc nếu Tết ấm áp

Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là "mùa cao điểm" để ai cũng muốn mặc đẹp hơn thường ngày một chút. Những năm gần đây, thời tiết Tết ngày càng dễ chịu, nắng nhẹ, không quá lạnh, tạo điều kiện lý tưởng để các tín đồ thời trang thoải mái sáng tạo outfit. Nếu bạn đang phân vân không biết nên sắm gì cho tủ đồ Tết khi thời tiết ấm áp, 5 item dưới đây chính là những lựa chọn vừa hợp thời, vừa dễ mặc, lại không lo lỗi mốt.

Áo len cộc tay

Nghe có vẻ hơi lạ tai nhưng áo len cộc tay thực sự là "chân ái" cho những ngày Tết nắng ấm. Không quá dày như len dài tay, cũng không mỏng như áo thun, kiểu áo này giữ được cảm giác mềm mại, chỉn chu mà vẫn rất thoải mái. Áo len cộc tay thường có phom dáng gọn gàng, giúp tổng thể trông tinh tế hơn, đặc biệt phù hợp với những buổi đi chúc Tết, cà phê đầu năm hay dạo phố.

Bạn có thể chọn các gam màu sáng như kem, be, pastel để tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới. Kết hợp áo len cộc tay với quần âu ống suông hoặc chân váy ngắn là đã có ngay một set đồ vừa lịch sự vừa trẻ trung. Nếu muốn thêm điểm nhấn, một chiếc thắt lưng mảnh hoặc túi xách nhỏ sẽ giúp outfit trông "có gu" hơn hẳn.

Áo cardigan

Cardigan gần như là item không thể thiếu mỗi dịp đầu năm. Với thời tiết Tết ấm áp, cardigan mỏng hoặc cardigan dáng lửng là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Ưu điểm lớn nhất của cardigan là khả năng biến hóa linh hoạt: có thể khoác ngoài áo hai dây, áo thun hoặc mặc cài cúc như một chiếc áo riêng lẻ.

Những chiếc cardigan màu trung tính như trắng, xám, nâu nhạt dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Trong khi đó, cardigan màu đỏ rượu, xanh lá đậm hay hồng pastel lại mang không khí Tết rõ rệt hơn. Chỉ cần kết hợp cardigan với quần jeans hoặc chân váy ngắn, thêm một đôi giày bệt hoặc sneaker là đã đủ cho những ngày di chuyển nhiều mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu.

Chân váy ngắn

Tết ấm áp chính là thời điểm lý tưởng để chân váy ngắn "lên ngôi". Item này mang lại cảm giác năng động, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với những buổi gặp gỡ bạn bè đầu năm. Chân váy ngắn dáng chữ A hoặc dáng xếp ly nhẹ giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn hơn.

Để mặc chân váy ngắn trong dịp Tết mà không quá "casual", bạn nên kết hợp cùng áo len cộc tay hoặc cardigan. Một đôi boots cổ ngắn, giày mary jane hoặc loafer sẽ giúp tổng thể hài hòa, không bị quá hở hay thiếu tinh tế. Để trông sang hơn nữa, bạn có thể chọn chân váy chất liệu dày dặn hơn như tweed hoặc kaki để vừa đẹp vừa dễ mặc.

Quần âu ống suông

Quần âu ống suông là item lý tưởng cho những ai muốn mặc đẹp nhưng vẫn ưu tiên sự thoải mái. Phom quần suông giúp che khuyết điểm tốt, tạo cảm giác cao ráo và phù hợp với nhiều dáng người. Trong những ngày Tết ấm áp, quần âu chất liệu mỏng nhẹ sẽ mang lại cảm giác dễ chịu suốt cả ngày dài.

Item này đặc biệt phù hợp khi bạn cần một outfit lịch sự để đi chúc Tết họ hàng. Kết hợp quần âu ống suông với áo len cộc tay hoặc cardigan dáng ngắn, thêm một đôi giày mũi nhọn hoặc sandal là đã đủ thanh lịch. Chỉ cần chú ý chọn màu sắc hài hòa là tổng thể đã rất "Tết" mà không cần quá cầu kỳ.

Quần jeans

Dù xu hướng có thay đổi thế nào, quần jeans vẫn luôn giữ được vị trí vững chắc trong tủ đồ ngày Tết. Với thời tiết ấm áp, jeans dáng suông hoặc jeans ống đứng là lựa chọn dễ mặc nhất. Không quá bó sát, cũng không quá rộng, kiểu quần này mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng.

Quần jeans đặc biệt phù hợp cho những ngày đầu năm cần di chuyển nhiều, từ đi chúc Tết đến tụ tập bạn bè. Bạn có thể phối jeans với áo cardigan mỏng hoặc áo len cộc tay để tạo cảm giác vừa casual vừa chỉn chu. Nếu muốn outfit trông mới mẻ hơn, hãy thử jeans màu xanh nhạt hoặc trắng thay vì màu xanh đậm truyền thống.

Ảnh: Instagram