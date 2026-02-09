Thiên Ân công khai đòi lột món đồ gần tỷ bạc của Kỳ Duyên

Mạng xã hội mới đây lại được phen rộn ràng với một màn tương tác vừa lầy lội vừa đáng yêu giữa hai nàng hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Xuất phát từ một video clip mang không khí vui vẻ, clip nhanh chóng thu hút sự chú ý khi "nhân vật chính" lại là một món phụ kiện xa xỉ có giá gần chạm mốc 1 tỷ đồng.

Trong đoạn clip được đăng tải trên TikTok cá nhân của Kỳ Duyên, nàng hậu sinh năm 1996 tự nhận mình là "người làm vườn" với tạo hình kín đáo: áo chống nắng, mũ lưỡi trai, phong thái giản dị như một người nông dân thực thụ. Trái ngược với hình ảnh đó, Thiên Ân xuất hiện bên cạnh với năng lượng tinh nghịch, liên tục "quấy rầy" đàn chị theo lời bài hát.

Video mới của Kỳ Duyên và Thiên Ân (Nguồn Nguyen Cao Ky Duyen).

Cao trào của clip đến ở những giây cuối, khi Thiên Ân bất ngờ vén tay áo Kỳ Duyên, để lộ chiếc đồng hồ Rolex nổi bật trên cổ tay. Không chỉ dừng lại ở đó, nàng hậu sinh năm 2000 còn để lại bình luận ngay dưới video: "Này! Tháo cái đồng hồ ra đây mau". Kỳ Duyên lập tức đáp lời tới cùng: "Đây! Em coi lột được gì em lấy đi", khiến dân tình không khỏi bật cười.

Nàng Hậu nhỏ công khai đòi "lột" đồng hồ giá trị của đàn chị.

Sự tung hứng tự nhiên của cả hai khiến nhiều người thích thú, bởi hiếm khi thấy những màn khoe đồ hiệu lại được kể bằng một câu chuyện gần gũi, vui vẻ đến vậy. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ của cặp đôi cũng nhanh chóng nhập cuộc. Không ít netizen hài hước nhắc đến loạt món đồ hiệu khác xuất hiện cùng Kỳ Duyên trong video như mũ Jacquemus hay thậm chí là bát cơm từ thương hiệu Staub.

Người hâm mộ của cặp đôi nhanh chóng hoà vào cuộc vui, bóc Kỳ Duyên dùng đủ thứ hàng hiệu khi đang đóng vai làm vườn.

Chiếc đồng hồ của Kỳ Duyên khiến Thiên Ân "đòi trấn lột" trong clip là mẫu Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, một trong những dòng đồng hồ thể thao mang tính biểu tượng nhất của Rolex. Mẫu Daytona mà Kỳ Duyên sở hữu có thiết kế mặt số thể thao, các sub-dial chronograph đặc trưng cùng vành bezel tachymeter quen thuộc.

Theo hình ảnh chia sẻ từ trang cá nhân, cô đã tậu chiếc đồng hồ này vào khoảng tháng 9/2025, với giá bán trên thị trường hiện tại hơn 800 triệu đồng, tuỳ tình trạng và phiên bản. Đây cũng là một trong những mẫu Rolex được giới sưu tầm săn đón bậc nhất nhờ giá trị thẩm mỹ lẫn khả năng giữ giá theo thời gian.

Chiếc đồng hồ Rolex được Kỳ Duyên tậu vào tháng 9/2025 (Ảnh IGNV).

Trong khi nhiều sao nữ mê mẩn túi xách thì Kỳ Duyên được biết đến là một "tay chơi" đồng hồ xa xỉ của Vbiz. Miss Universe Vietnam 2024 hiện sở hữu một bộ sưu tập đáng nể với nhiều thương hiệu cao cấp như Rolex, Franck Muller, Tudor hay Patek Philippe.

Đáng chú ý nhất phải kể đến mẫu Patek Philippe Aquanaut Luce với mức giá vượt mốc 1 tỷ đồng, hay Tudor Black Bay Chrono Pink gây ấn tượng với mặt số hồng nổi bật, hiếm thấy trong thế giới đồng hồ thể thao.

Patek Philippe Aquanaut Luce giá hơn 1 tỷ đồng (Ảnh IGNV).

Tudor Black Bay Chrono Pink cũng là một chiếc đồng hồ thể thao dây kim loại đúng phong cách mà Kỳ Duyên đang ưa thích (Ảnh IGNV).

Trước đó, Kỳ Duyên cũng từng nhiều lần xuất hiện cùng loạt đồng hồ Hublot đình đám. Trong số đó có Hublot Spirit Of Big Bang King Gold Pavé trị giá khoảng 1 tỷ đồng, Hublot Classic Fusion Titanium Pavé hơn 400 triệu đồng, hay mẫu Hublot Big Bang Sang Bleu với thiết kế góc cạnh, giá trị lên đến 2-3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hublot Big Bang One Click King Gold White Diamonds với mức giá hơn 600 triệu đồng cũng từng là một trong những món phụ kiện được Kỳ Duyên ưu ái.

Từ tuổi 23 Kỳ Duyên đã sở hữu Hublot Spirit Of Big Bang King Gold Pavé giá hơn 36.000 USD (Ảnh IGNV).