Trai đẹp 2K2 phát sáng đúng nghĩa tại WeChoice Awards 2025 là ai?

Tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng lọt vào danh sách những gương mặt nam nổi bật nhất không chỉ bởi visual sáng mà còn nhờ lựa chọn tạo hình áo dài độc đáo. Hơn nữa, với vóc dáng 1m84 chuẩn người mẫu, khung vai ngang, lưng thẳng giúp anh chàng mặc đồ truyền thống mà không bị "lọt thỏm", ngược lại còn tôn lên vẻ cao ráo, mảnh mai kiểu các nam thần cổ trang. Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến outfit mềm mại trở nên nam tính hơn.

Thái Lê Minh Hiếu xuất hiện tại sự kiện WeChoice Awards 2025.

Nguồn: hieu__hihi_, eternud

Dresscode chính thức của WCA25 - "Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam", chính vì vậy Thái Lê Minh Hiếu chọn một thiết kế áo dài cách tân tông trắng ngà trong suốt nhẹ, phủ thêu hoa nổi. Phom áo được cắt hiện đại: cổ tròn gọn gàng, vai đứng, thân suông dài. Phần eo thắt bằng sash lụa trắng bản lớn tạo hiệu ứng tỷ lệ cơ thể - nhờ đó đôi chân trông dài hơn đáng kể. Đây là chi tiết giúp outfit không bị lụng thụng.

Phụ kiện được tiết chế khi anh chàng chỉ đeo khuyên tai nhỏ, nhẫn bạc mảnh. Việc không dùng vòng cổ là lựa chọn thông minh vì phần cổ áo đã có lớp khăn mềm rủ xuống. Nếu thêm phụ kiện, tổng thể dễ bị rối.

Visual bừng sáng của trai đẹp Thái Lê Minh Hiếu.

Lối trang điểm của Minh Hiếu đi theo tinh thần "clean boy look" quen thuộc ở các idol: lớp nền mỏng nhẹ, độ lì vừa phải, vẫn giữ được bề mặt da tự nhiên. Kết hợp cùng mái tóc nhuộm vàng nổi bật, visual của anh chàng càng trở nên cuốn hút. Đặc biệt, làn da sáng và khá mịn khiến makeup chỉ cần nhẹ tay vẫn nổi bật dưới ánh đèn thảm đỏ.

Khi cười, đường môi cong tự nhiên giúp gương mặt mềm lại, tạo cảm giác gần gũi, đây cũng là kiểu visual dễ gây thiện cảm với khán giả Gen Z. Tổng thể, Minh Hiếu không phải dạng sắc nét mạnh mẽ mà thiên về "mỹ nam nhẹ nhàng": thanh tú, cuốn hút và rất hợp các concept thời trang mang tính nghệ thuật hoặc lãng mạn.



Nguồn: Naris

Netizen hết lời dành lời khen cho chàng trai Gen Z. (Nguồn: Facebook)

Thái Lê Minh Hiếu được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá trong thời gian tới của showbiz Việt. (Nguồn: Instagram)



